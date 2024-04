Brał udział w „Top Model”. Teraz może zostać prezydentem miasta

Dzięki „Top Model” wiele ludzi przedostało się do świata show-biznesu i nadal udaje im się dynamicznie rozwijać swoje kariery. Przykładem na to są m.in. Klaudia El Dursi, która została prowadzącą „Hotelu Paradise” w TVN7, a także Karolina Gilon – dzisiejsza gospodyni „Love Island” oraz „Ninja Warrior Polska” w Polsacie. Okazuje się jednak, że są osoby, które po formacie TVN-u postanowiły spróbować swoich sił w polityce. Michał Kirker może zostać prezydentem Jaworzna.

Michał Kirker z „Top Model” może zostać prezydentem miasta

Choć nazwisko Michała Kirkera może niewiele mówić, dużej liczbie osób jego występ w „Top Model” zapadł w pamięci. Trzy lata temu mężczyzna pojawił się na castingu do głośnego programu TVN-u, jednak jury nie było mu zbytnio przychylne. Nazwali go wówczas m.in. „ciasteczkiem” oraz „ptysiem”. – Kochani, to się nazywa model pandemii – stwierdziła wówczas Joanna Krupa.

– Ktoś musi te XXL nosić. Jest wielu mężczyzn, takich jak ja. Z brzuszkiem piwnym, z boczkami, którzy mimo wszystko też się interesują modelingiem – przekonywał Michał Kirker jury, eksponując owłosiony „daddy belly”, jak to określił Dawid Woliński.

Absolwent Państwowego Studium Wokalno-Baletowego oraz Szkoły Aktorskiej SPOT dodał też, że jest modelem plus size na usługi jurorów programu. – Wszystko było fajnie, dopóki się nie rozebrałeś – podsumowali jednak żartobliwie. Choć internauci pisali: „Mówcie, co chcecie, ale koleś ma gadane i mega dystans do siebie” czy „Fajny facet. Tacy powinni być modele”, to nie udało mu się przejść do kolejnego etapu programu.

Później Michał Kirker postanowił rozwinąć swoją karierę w całkiem innym kierunku. Mimo tego, że jest aktorem, a także byłym prowadzącym portalu jaw.pl, zainteresował się polityką. Wystartował z list Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta Jaworzna, choć ze swoich osiągnięć artystycznych bardziej był znany w sąsiednich Mysłowicach – to właśnie tam otrzymał nagrodę „Osobowości roku” od „Dziennika Zachodniego” za kilkuletnią współpracę z ośrodkiem kultury. Jak pisał wtedy o nim portal ctmyslowice.pl: „Propagowanie kultury w Mysłowicach przychodzi mu łatwiej, niż w jego rodzinnym mieście”.

W swoim programie Michał Kirker zawarł m.in. zwiększenie dostępności do żłobków i przedszkoli, przywrócenie porodówki w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Jaworznie czy utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Dzięki temu zdobył ponad 15 tys. głosów (czyli miał 46,11 proc. poparcia), pokonując tym samym Pawła Silberta, rządzącego miastem nieprzerwanie od 2002 roku. Teraz politycy szykują się do kolejnego pojedynku w drugiej turze. Zwycięzcę poznamy 21 kwietnia.

