Co wieczorem w telewizji? Filmy, na które warto zwrócić uwagę

Bez względu na to, czy masz ochotę na lekką komedię, trzymający w napięciu film akcji czy wojenny melodramat – w czwartek 15 sierpnia stacje telewizjne przygotowały dla widzów całą masę dobrych filmów. Podpowiadamy wam, co jakie tytuły warto dziś zwrócić uwagę.

Co dziś w telewizji? To warto obejrzeć!

„Marley i ja” – 20:10 TVP2

Zobacz jak Jennifer Aniston i Owen Wilson wywołują salwy śmiechu jako Jenny i John Grogan – młoda para, rozważająca zmieniającą całe życie decyzję o posiadaniu dziecka. Wtedy pojawia się Marley... milutki, śliczny i pocieszny szczeniaczek labrador, któremu posłuszeństwo i dyscyplina są zupełnie obce, zatem szybko zamienia dom Państwa Grogan w strefę katastrofy. Z sercem tak dużym jak apetyt na kłopoty, Marley towarzyszy parze we wzlotach i upadkach, nowych pracach, nowych domach i niekończących się wyzwaniach, związanych z powiększającą się rodziną. Ostatecznie, John i Jenny dochodzą do wniosku, że najgorszy pies na świecie, tak naprawdę wydobywa z nich to, co najlepsze.

„Głowa rodziny” – 22:55 TVP2

Dane Jensen (Gerard Butler) pracuje w wielkiej filmie headhunterskiej. Jego największym pragnieniem jest przejąć schedę po swoim odchodzącym na emeryturę szefie (Willem Dafoe). Jednak nie tylko on marzy o kierowniczej posadzie. Jego konkurentką jest błyskotliwa i piękna Lynn Vogel (Alison Brie). Dan gotów jest poświęcić wszystko, byle by przekonać szefa do swojej kandydatury. Dane coraz szybciej biegnie w wyścigu szczurów, zupełnie tracąc z oczu rodzinę. Sytuacja ulega zmianie, kiedy u 10-letniego syna Dane'a zdiagnozowano nowotwór. Czy zawodowy specjalista od ludzkiej natury będzie w stanie stawić czoła najważniejszemu wyzwaniu w swoim życiu?

„Miłość na zamówienie” – 20:00 Polsat

Czasem potrzebna jest niewielka zachęta, by wyfrunąć spod rodzicielskich skrzydeł. Matthew McConaughey w roli Trippa, 35 letniego faceta, który nadal mieszka z rodzicami. Bo gdzie miałby wygodniej? Zero czynszu, ma własny pokój, a mamusia (Kathy Bates) gotuje i pierze. Rodzice pragną jednak, by syn wyrwał się z domu i zatrudniają piękną kobietę (Sarah Jessica Parker), by trochę mu w tym pomóc. Nie przypuszczają jednak, że Tripp może im się zrewanżować.

„Pearl Harbor” – 22:05 Polsat

Rafe (Ben Affleck) i Danny (Josh Hartnett) są przyjaciółmi, którzy służą w lotnictwie. Rafe zakochuje się z wzajemnością w pięknej pielęgniarce ze szpitala wojskowego Evelyn (Kate Beckinsale). Mężczyzna zostaje jednak wysłany do Europy, aby wziąć udział w bitwie o Anglię. Wkrótce przychodzi wiadomość o jego śmierci. Zrozpaczeni Evelyn i Danny zostają przeniesieni do Pear Harbor na Hawajach. Kilka miesięcy później para nawiązuje romans…

„Nie wszystko złoto, co się świeci” – 19:45 TVN

Ben Finnegan, przez przyjaciół zwany „Finnem” (Matthew McConaughey), jest sympatycznym poszukiwaczem skarbów, którego obsesją stało się znalezienie legendarnego osiemnastowiecznego Posagu Królowej – czterdziestu skrzyń wypełnionych bezcennymi skarbami. Podczas poszukiwań Finn zaniedbuje wszystko inne, a przede wszystkim doprowadza do kryzysu swoje małżeństwo z Tess (Kate Hudson).

„Ostatni skaut” – 22:10 TVN

Bruce Willis i Damon Wayans grają detektywów, którzy prowadzą na własną rękę śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa. Trafiają na ślad afery związanej ze środowiskiem zawodowego futbolu. Na jaw wychodzi fakt przekupstwa znanych polityków przez właściciela drużyny piłkarskiej. Od tej pory ich jedynym zadaniem jest przeżyć.

