Polacy wybrali swoje ulubione filmy na Max. Zaskakujące top 3 zestawienia

Wśród 10 najchętniej oglądanych tytułów na Max przez widzów w Polsce, znalazły się aż trzy horrory, w tym dwa dzieła uwielbianego przez miliony Jordana Peele'a, a także chwalony przez krytyków wzorowy slasher z klimatem lat 90. Lista jasno wskazuje, że Polacy kochają również dobre thrillery i romantyczne historie. Na podium znalazł się głośny laureat Oscara z zeszłego roku, który w weekend zadebiutował na platformie. Numer jeden okazała się z kolei lekka komedia, z uwielbianymi aktorami młodego pokolenia.

Te filmy najchętniej oglądają Polacy na Max

10. „Godzilla i Kong. Nowe imperium”

Kong broni Ziemi przed niezwykłymi i niebezpiecznymi stworzeniami.

9. „Uciekaj!”

Czarnoskóry mężczyzna udaje się ze swoją białą partnerką do posiadłości jej rodziców. Panująca tam atmosfera wprawia go w niepokój.

8. „To my”

Matka i ojciec spędzają czas z dziećmi w domku na plaży. Wkrótce ich spokój zakłócają nieproszeni goście, którzy nie mają dobrych intencji.

7. „Blade Runner 2049”

Policjant odkrywa spisek, który może zniszczyć ludzkość.

6. „Mad Max. Na drodze gniewu”

Po nuklearnej katastrofie świat stał się pustynią. Nieliczni, co przetrwali wybuch, walczą o wodę i wolność od niebezpiecznych organizacji rządzących na Ziemi.

5. „Czerwone pokoje”

Kiedy głośna sprawa seryjnego mordercy Ludovica Chevaliera trafiła do sądu, kobieta zaczyna mieć obsesję.

4. „Miłość bez ostrzeżenia”

Para zakochanych nastolatków wierzących, że ich związek może trwać do grobowej deski, kompozytor szukający inspiracji oraz kobieta pozornie mająca wszystko, która spotyka miłość w najmniej oczekiwanym momencie... Fascynujące miasto Nowy Jork otwiera ich wszystkich na nowych ludzi i nowe doznania.

3. „Thanksgiving”

Po zamieszkach w Czarny Piątek, które zakończyły się tragedią, tajemniczy zabójca zainspirowany Świętem Dziękczynienia terroryzuje mieszkańców Plymouth.

2. „Anatomia upadku”

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: „Czy to zrobiła?”.

1. „Tylko nie ty”

Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista atrakcja staje się lodowato zimna – aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych – udają, że są parą.

Czytaj też:

Głośny western już do obejrzenia w internecie! Narobił niemałego zamieszaniaCzytaj też:

Ten film zostanie ci w głowie na zawsze. Ukryte znaczenia w „To my” – nowym hicie na Max