Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu! „Ucinam spekulacje”

Maciej Dowbor był jedną z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych gwiazd Polsatu. Dla stacji pracował od 2005 roku. W tym czasie prowadził reality show, magazyny reporterskie, programy rozrywkowe, a także te o tematyce sportowej. Był uwielbiany przez widzów, którzy cenili jego profesjonalizm. Teraz internauci ubolewają, że dziennikarz znika z wizji.

Maciej Dowbor zwolnił się z Polsatu

Pierwsze pogłoski o odejściu Macieja Dowbora z telewizji Polsat pojawiły się w zeszłym roku. Wówczas ze stacji została zwolniona jego mama, Katarzyna Dowbor, a prezenter chciał „rzucić papierami” w geście solidarności. – Zabroniłam mu tego zrobić. Powiedziałam: „Nie wolno ci synu tego robić, bo robisz fajną rzecz, to jest fajny program”. Lubię też oglądać ten program. Zwłaszcza, że występują tam niezwykle zdolni ludzie i on to robi bardzo dobrze. Absolutnie nigdy w życiu bym tego nie chciała – mówiła wtedy Katarzyna Dowbor w rozmowie z „Super Expressem”.

Wydawało się, że obecnie dziennikarz jest zadowolony ze swojej posady i nic nie wskazywało na to, że chce odejść. Nawet kiedy kilka dni temu „Plotek” zapytał byłą prowadzącą „Nasz nowy dom”, a obecną gospodynię „Pytania na śniadanie”, czy zamierza „ściągnąć” syna do TVP, odpowiadała przecząco.

– Mój syn jest osobnym bytem. On ma swoją głowę, swój rozum, swoją pracę. Myślę, że ja nigdy w życiu mu niczego nie załatwiłam. Naprawdę nie jestem od tego, by go ściągać. On ma taką pozycją zawodową na rynku pracy, że nie trzeba mu nic załatwiać, nie trzeba go ściągać. On będzie podejmował swoje decyzje o swojej pracy, ja swoje. My nie wchodzimy sobie w drogę jeśli chodzi o pracę i w ogóle o pracy nie rozmawiamy – utrzymywała Katarzyna Dowbor.

Choć równocześnie plotkowano, że Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska mają od nowego sezonu zostać w duecie prowadzącymi nowej śniadaniówki Polsatu, ponieważ zawsze chcieli się sprawdzić w tej roli, okazuje się, że tak się nie stanie. Otóż w środowy wieczór 12 czerwca Maciej Dowbor poinformował w mediach społecznościowych, że zdecydował się odejść ze stacji.

„Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój «związek» z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych. Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia” – zaczął swój emocjonalny wpis Maciej Dowbor.

„W Polsacie spędziłem 20 lat bez kilku miesięcy. To był fantastyczny czas, który mnie ukształtował i w ogromnej mierze zawodowo stworzył. Otrzymałem mnóstwo szans rozwoju, robiłem rzeczy, o których wcześniej bym nie marzył! Dziesiątki programów, setki odcinków, niezliczone koncerty i inne wydarzenia sceniczne – sam sobie tego zazdroszczę! Spotkałem masę wspaniałych ludzi, w tym także osoby, które dziś z pełną odpowiedzialnością mogę nazywać przyjaciółmi! Dziękuję Wam wszystkim za ten niesamowity czas” – kontynuował.

Na samym końcu swojego posta na Instagramie Maciej Dowbor zwrócił się do widzów i zdradził, jakie ma dalsze plany. „No i przede wszystkim dziękuję Wam, Drodzy Widzowie, za to, że przez tyle lat byliście ze mną! Na razie robię sobie przerwę. A co będzie dalej?! Czas pokaże! Póki co, chcę celebrować wakacje z moją rodziną, po raz pierwszy od wielu lat nie na planie” – napisał.

