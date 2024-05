Cichopek i Kurzajewski gwiazdami nowej śniadaniówki Polsatu? Szefowa „Pytania na śniadanie” dosadnie komentuje

Kilka dni temu Katarzyna Cichopek po wielu latach przerwy pojawiła się znów na antenie telewizji Polsat. Choć w ramach festiwalu stacji jednorazowo poprowadziła jubileusz Majki Jeżowskiej, to okazuje się, że mógł to być wstęp do dalszej współpracy. Postawiono jej jeden warunek.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w śniadaniówce Polsatu

Nie jest tajemnicą, że telewizja Polsat od dłuższego czasu przygotowuje się do emisji programu śniadaniowego, który ma być konkurencją dla „Pytania na śniadanie” oraz „Dzień Dobry TVN”. Format ma zadebiutować na ekranach już za kilka miesięcy, bo w jesiennej ramówce. Aktualnie trwa uzgadnianie składu prowadzących.

Co istotne, ujawniono, że jedną z par gospodarzy porannego pasma mają być Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy w styczniu tego roku zostali zwolnieni z podobnej funkcji w TVP. Kilka miesięcy temu o udziale aktorki w show Polsatu zresztą wspominał już sam Edward Miszczak. Teraz owe informacje potwierdził informator „ShowNews”.

– Festiwal Polsatu w Sopocie był sprawdzianem dla Cichopek, jak zostanie odebrana. W tej chwili podpisywane są wstępne umowy ze stacją na nowe projekty w tym roku. Patrząc na zestaw par do planowanej śniadaniówki, widać, że małżeństwo Dowborów mogłoby występować razem, potem Ibisz z Sykut, no i Cichopek – ale tylko z Kurzajewskim. To musiałyby być sprawdzone, zgrane pary. Ważny tutaj jest Maciek – ruchy gwiazd między TVP a Polsatem są widoczne. W końcu Paulina Chylewska odeszła do telewizji publicznej, więc teraz może Polsat to dobre miejsce dla Kurzajewskiego – powiedziała osoba związana ze stacją.

Podobno ostatni występ Katarzyny Cichopek podczas festiwalu był czymś w rodzaju badania rynku, gdyż Polsat chce się dowiedzieć, czy widzowie wciąż chcą ją oglądać. Stacja wyraziła wstępną chęć współpracy i teraz czeka na rozwój sytuacji. Pod uwagę bierze także własny program aktorki, który miałby być emitowany na antenie TV4 lub Polsat Cafe. Postawiono jej jednak jeden warunek – ma znaleźć sponsora.

– Na chwilę obecną układ jest taki, że jak Cichopek sama znajdzie sponsora na swój program, to go dostanie. Taka praktyka jest niczym niezwykłym. Od lat 90. praktykuje się takie rozwiązania. Czyli Kasia musi wymyśleć formułę show, znaleźć finansowanie i dopiero dojdzie do konkretnych rozmów i podpisywania umów – zdradził informator.

A jak na te rewelacje zareagowała była szefowa Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, czyli reżyserka i dyrektorka „Pytania na śniadanie”? Otóż Kinga Dobrzyńska zdradziła, że nie jest zaskoczona. – To jest normalne, transfery zawsze były i będą. Mnie osobiście to nie szokuje. Mojego szefostwa również – wyznała.

