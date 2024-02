Katarzyna Cichopek przechodzi do Polsatu? Edward Miszczak wymownie skomentował

Po zmianach w Telewizji Polskiej wielu ludzi kojarzonych z poprzednią władzą straciło pracę. Wśród tych osób znaleźli się nie tylko pracownicy z redakcji programów publicystycznych, ale także rozrywkowych – zwolnieni zostali m.in. wszyscy prowadzący „Pytania na śniadanie”. W wyniku tych rewolucji Katarzynie Cichopek pozostało teraz wyłącznie granie w „M jak miłość”. Możliwe jednak, że aktorka przejdzie do innej stacji.

Katarzyna Cichopek przechodzi do Polsatu?

Zwolnienie wszystkich prowadzących „Pytania na śniadanie” wywołało wielkie emocje w mediach. Największe poruszenie wzbudziła utrata pracy przez Małgorzatę Tomaszewską, która jest w ósmym miesiącu ciąży, ale także przez Tomasza Kammela oraz Katarzynę Cichopek. Nic dziwnego, że fanów ciekawi teraz, jak poradzą sobie oni w nowej rzeczywistości.

W związku z tym podczas niedawnej ramówki telewizji Polsat, kilka redakcji poruszyło ten temat z władzami stacji Polsat. Reporterka „Jastrząb Post” zapytała Edwarda Miszczaka m.in. o to, co sądzi o masowych zwolnieniach w TVP. – To wygląda, jak słuszna kara. Szefowie wiedzą co trzeba zrobić. Chcieli zmienić twarze w telewizji. Wszyscy mają do tego prawo, ja zmieniłem jedną i do dziś dostaje baty – wyznał, nawiązując do zwolnienia Katarzyny Dowbor.

Następnie dyrektor programowy Polsatu został zapytany o to, czy teraz, gdy Katarzyna Cichopek nie jest już związana z „Pytaniem na śniadanie”, widzi między nimi pole do współpracy. Trzeba przyznać, że jego odpowiedź była enigmatyczna, jednak zawierała w sobie sugestię, że wkrótce możemy dowiedzieć się czegoś więcej.

– Co do Kasi Cichopek, to nie mogę jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie pracujemy nad programem porannym – zdradził Edward Miszczak.

Podobne pytanie „Pudelek” zadał również Ninie Terentiew. Była dyrektor programowa, która obecnie zasiada w radzie nadzorczej Polsatu, zdradziła, że bardzo trzyma kciuki za aktorkę. Przyznała jednak, że na razie Cichopek za bardzo kojarzy się z Telewizją Polską.

– Pamiętam Kasię Cichopek z naszej współpracy w Polsacie przy programie „Jak oni śpiewają?”, który prowadziła z Krzysiem Ibiszem. Natomiast wydaje mi się, że Kasia jest aktualnie tak bardzo kojarzona z TVP, że musi minąć jakiś czas, dłuższy lub krótszy, by zdecydowała się na zmiany. Jestem przekonana, że na pewno odnajdzie się na rynku telewizyjnym. Bardzo jej tego życzę – stwierdziła Nina Terentiew.

