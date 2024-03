Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o ujawnieniu swojego związku. „Poczuliśmy się dociskani”

Kiedy w Telewizji Polskiej zmieniła się władza i oficjalnie ogłoszono, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski żegnają się ze stanowiskiem prowadzących w „Pytaniu na śniadanie”, wiele osób zastanawiało się nad ich dalszą karierą. Pojawiły się plotki, jakoby aktorka miała przejść do Polsatu, o czym wypowiadał się sam Edward Miszczak. Teraz jednak okazuje się, że para zadebiutowała z innym pomysłem. Światło dzienne ujrzał właśnie fragment pierwszego odcinka ich podcastu.

Podcast Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek postanowili wykorzystać swoje doświadczenie i rozkręcić własny podcast. Pierwszy odcinek programu „Serio?” pojawi się w sieci już w czwartek 21 marca o godz. 20:00. Wiadomo, że byli prezenterzy „Pytania na śniadanie” porozmawiali w nim z coachem i mówcą motywacyjnym Jakubem B. Bączkiem, który niedawno ujawnił, że jest gejem. Fragment tej rozmowy pokazali już w Internecie.

– Paręnaście dni temu zrobiłem coming out. Publicznie powiedziałem po raz pierwszy, głośno i do szerokiej publiczności, że jestem gejem. Jedna z takich najczęstszych reakcji, która się pojawiła, to ludzie pisali: „Nareszcie”. (...) Zacząłem się zastanawiać, czy popełniłem jakiś błąd, czy grzech, czy powinienem się wytłumaczyć, dlaczego nie 10 lat temu – zaczął Bączek.

Po tym, jak Katarzyna Cichopek stwierdziła, że „to jest super ciekawe”, w rozmowę wtrącił się Maciej Kurzajewski. Dziennikarz wrócił pamięcią do sytuacji, w której on, jak i jego partnerka zostali „zmuszeni” do potwierdzenia opinii publicznej, że rzeczywiście są w związku.

– Dlaczego w ogóle musisz się zastanawiać, czy masz to robić, czy masz to ogłaszać światu, czy tak, czy nie? (…) My też w wielu przypadkach swoich zastanawialiśmy się, w którym momencie powinniśmy jakąś informację podać światu. Czy w ogóle powinniśmy ją podawać i poczuliśmy się dociskani. Zdarzało się tak, że nie mieliśmy wyboru… – powiedział.

Przypomnijmy, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że są parą w 2022 roku podczas wyprawy do Jerozolimy. Para „ujawniła się” niedługo po tym, gdy Paulina Smaszcz (była żona Kurzajewskiego), zostawiła pod postem Cichopek komentarz o treści: „Cieszę się, że Maciej zabrał cię do Izraela, który zna doskonale i spędzacie wspaniale twoje 40. urodziny! Kasiu, zapytaj Maćka, co zorganizował dla mnie jako matki swoich dzieci na moje 40. urodziny. Odpowiedź brzmi: nic. Obyś ty była przy nim szczęśliwa i spełniona. Uważaj tylko, proszę, bo kłamcy tak szybko się nie zmieniają. Zapytaj też, co powiedział swoim synom, dlaczego jest teraz w Izraelu. Mimo wszystko spędzaj swoje urodziny wspaniale”.

