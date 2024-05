Wielka zmiana w show Polsatu tuż przed finałem. Widzowie w szoku

Przez ostatnie tygodnie widzowie z uwagą w piątkowe wieczory śledzili na antenie Polsatu metamorfozy gwiazd. W jubileuszowej, 20. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo” wzięły udział te osoby, które wyróżniały się talentem w poprzednich seriach formatu. Tym sposobem na nowo w produkcji znaleźli się: Katarzyna Skrzynecka, Filip Lato, Barbara Kurdej-Szatan, Maria Tyszkiewicz, Aleksandra Szwed, Mateusz Ziółko, Stefano Terrazzino oraz Kacper Kuszewski. W ostatecznym starciu już niebawem zmierzy się jednak tylko czwórka z nich.

Zmiany w finale „Twoja twarz brzmi znajomo”

Już w piątkowy wieczór 17 maja odbędzie się finał uwielbianego przez widzów programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. O „Złotą twarz" powalczą tym razem Maria Tyszkiewicz, Filip Lato, Mateusz Ziółko i Stefano Terrazzino. Warto jednak dodać, że taki werdykt jurorów spotkał się z wielką krytyką ze strony internautów, którzy komentowali, że oceny nie były sprawiedliwe.

Teraz okazuje się, że telewizja Polsat zwróciła uwagę na słowa oburzenia w sieci, dotyczące punktacji przyznawanej przez Piotra Gąsowskiego, Roberta Janowskiego oraz Małgorzatę Walewską. W związku z tym stacja we wtorek 14 maja ogłosiła na Instagramie, że po raz pierwszy to widzowie, a nie jurorzy wybiorą zwycięzcę!

„Wy PO RAZ PIERWSZY W HISTORII PROGRAMU będziecie mogli oddać głos, wybierając swojego zwycięzcę! Głosowanie odbędzie się za pomocą SMS-ów, a numery zostaną podane w trakcie emisji finałowego odcinka!” – czytamy w poście na Instagramie.

Ta wiadomość wywołała wielką radość wśród widzów show, a także entuzjazm. Pisali: „Tak zawsze powinno być”, „Super, czekałam na taką decyzję”, „Bardzo dobrze, w każdej edycji powinien decydować widz, a nie śmieszne jury” czy „W końcu to się zmieniło. Tak powinno być od samego początku”. Inni z kolei dopytują, czy to znaczy, że program wyjątkowo odbędzie się na żywo.

Równocześnie niektórzy są jednak nadal niezadowoleni i dopominają się o uczestnictwo Katarzyny Skrzyneckiej i Kacpra Kuszewskiego. Czytamy: „Gdyby Kacper się dostał do finału, to już miałby mój głos. No ale cóż”, „Głosować chciałam na Kacpra, ale cóż, wyszło jak wyszło” oraz „Jak mam głosować, skoro pani Kasi nie ma w finale? Skoro widzowie decydują, to powinni też decydować o składzie finału”.

