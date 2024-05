Afera po odcinku „Twoja twarz brzmi znajomo”. Widzowie są oburzeni. „Totalne dno”

W piątkowy wieczór 10 maja na antenie Polsatu wyemitowano półfinałowy odcinek 20. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi”. Zwycięzcy poprzednich edycji znów dali popis swoich tanecznych i wokalnych umiejętności. Niestety, widzowie nie są zadowoleni z wydarzeń, do których doszło w programie.

Widzowie oburzeni decyzją jurorów „Twoja twarz brzmi znajomo”

Na antenie Polsatu emitowana jest właśnie jubileuszowa edycja programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, w której udział biorą najlepsi uczestnicy poprzednich edycji. Dwudziesta seria show zbliża się jednak już ku końcowi, a w piątek 10 maja pokazano już przedostatni, półfinałowy odcinek. Na scenie zaprezentowała się ósemka gwiazd.

Barbara Kurdej-Szatan wcieliła się w Olivię Newton-John i wykonała piosenkę „Xanadu”, Marysia Tyszkiewicz wystąpiła jako Avril Lavigne w przeboju „I’m With You”, Aleksandra Szwed wcieliła się w Toni Braxton i zaśpiewała kultowe „Un-Break My Heart”, Filip Lato był tego wieczora Brianem Johnsonem z zespołu AC/DC i wykonał „Thunderstruck”, z kolei Stefano Terrazzino zamienił się w Martę Mirską i musiał śpiewać dawną polszczyzną „Pierwszy siwy włos”. Ponadto Mateusz Ziółko wykonał „It's Not Unusual” Toma Jonesa, Kacper Kuszewski wskoczył w szpilki i zaśpiewał „Glamorous” jako Fergie, natomiast Katarzyna Skrzynecka zaśpiewała piosenkę „Caruso” Lary Fabian.

Półfinałowy odcinek wygrała Barbara Kurdej-Szatan, która czek na 10 tys. zł przekazała Fundacji „Wolno nam”. Co ciekawe, aktorka nie dostała się jednak do finału programu. Decyzją jurorów ten zaszczyt przypadł w udziale czwórce uczestników, w składzie: Filip Lato, Mateusz Ziółko, Maria Tyszkiewicz oraz Stefano Terrazzino. To właśnie oni w wybranych przez siebie metamorfozach zmierzą się na scenie muzycznego show w piątek 17 maja i powalczą o 100 tys. złotych i Złotą Twarz.

Owa decyzja oburzyła wielu widzów. Internauci postanowili szybko okazać swoje zirytowanie w sieci. Okazuje się, iż wielu liczyło, że w ostatecznym starciu znajdą się Katarzyna Skrzynecka i Kacper Kuszewski. Internauci oskarżają produkcję o „ustawkę”.

W komentarzach czytamy: „To jest jakaś kpina”, „Brak Katarzyny Skrzyneckiej w finale to totalne nieporozumienie. Wielka szkoda, niedoceniona przez innych uczestników”, „Brak Pani Kasi i Kacpra to nieporozumienie”, „Nie rozumiem zachwytów nad Marysią, żaden występ w jej wykonaniu mnie nie porwał. Jak dla mnie na jej miejscu powinien być Kacper”, „Oceny jurorów w tym sezonie to totalne dno niestety” czy „Brak Kacpra Kuszewskiego w finale to jakiś totalnie nieśmieszny żart”.

