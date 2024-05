Zaskakująca oglądalność serwisów informacyjnych. „Dzisiaj” TV Republika z kolejnym wzrostem

Trzeba przyznać, że przez ostatnie miesiące przez polskie telewizje przeszło prawdziwe tornado i w krótkim czasie sporo osób zmieniło miejsce swojego zatrudnienia. W wyniku zmian w TVP, wielu prezenterów przeszło do TV Republika, natomiast z Polsatu duża liczba dziennikarzy przeniosła się do publicznego nadawcy, na co stacja zdążyła już ostro zareagować. Teraz ujawniono, jaką popularnością cieszą się poszczególne kanały. Który serwis informacyjny przyciąga największą liczbę widzów?

Oglądalność serwisów informacyjnych

„Wirtualne media” opublikowały najnowsze dane Nielsen Audience Measurement. Otóż w kwietniu br. „Fakty” TVN i TVN24 BiS przyciągnęły 2,29 mln widzów, co przekłada się na 21,09 proc. udziału w rynku telewizyjnym. Mimo spadku o 3,69 proc. (88 tys. widzów) w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, program utrzymuje swoją dominującą pozycję na rynku.

Co istotne, na drugim miejscu znalazł się nowy serwis "19.30" TVP, który zastąpił "Wiadomości". Jego średnia widownia (w Jedynce, TVP Info i TVP Polonia) wyniosła 1,48 mln osób, co oznacza spadek o 35,76 proc. (823 tys. widzów) w porównaniu do "Wiadomości" nadawanych w kwietniu ubiegłego roku.

Trzecie miejsce zajęły „Wydarzenia” Polsatu (emitowane też w Polsat News i Wydarzeniach 24) z 1,4 mln widzów, co oznacza spadek o 11,74 proc. (186 tys. widzów) w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Pozostałe miejsca należą do „Teleexpressu” w TVP (1,31 mln osób), „Panoramy” w TVP2 (438 tys. widzów), a także „Dzisiaj” emitowanego w TV Republika, który w kwietniu 2024 r. miał widownię na poziomie 371 tys. widzów. To oznacza, że stacja Tomasza Sakiewicza odnotowała wzrost aż o 3077 proc. (czyli 360 tys. osób) w porównaniu do kwietnia ub.r.

Polaryzujące programy informacyjne

Kilka dni temu „Presskadra” opublikowała z kolei analizę zawartości głównych wydań telewizyjnych programów informacyjnych w Polsce w kwietniu br. Sprawdzano, jak emitowane materiały mogą wpływać na poziom polaryzacji społeczeństwa. Badanie objęło główne wydania pięciu programów informacyjnych: „19.30” TVP, „Dzisiaj” TV Republika, „Fakty” TVN, „Informacje dnia” TV Trwam oraz „Wydarzenia” Polsat. Co się okazało?

Według badania najwięcej materiałów polaryzujących (64 proc.) pojawiło się w programie „Dzisiaj” w TV Republika. W tym programie ukazało się ponadto 28 proc. materiałów neutralnych pod względem polaryzacji i 8 proc. jednoczących, czyli ograniczających polaryzację.

Za TV Republiką znalazła się Telewizja Trwam (36 proc. materiałów polaryzujących), „19.30” TVP (28 proc.) „Fakty” TVN – 26 proc., oraz „Wydarzenia” Polsatu (19 proc.), które jednocześnie były najbardziej neutralnym z serwisów informacyjnych. Za to w TVP zidentyfikowano największy odsetek materiałów uznawanych za jednoczące odbiorców (30 proc.).

