Byli prowadzący „Pytania na śniadanie” przechodzą do śniadaniówki TV Republika? Skomentowali

W wyniku zmian w Telewizji Polskiej nastąpiła duża roszada pracowników. Sporo nazwisk wróciło do stacji, ale równie wiele ludzi także utraciło stanowiska. W tej drugiej grupie znaleźli się m.in. prowadzący „Pytania na śniadanie”, którzy zostali zastąpieni nowymi parami. Czy teraz zwolnieni prezenterzy przejdą do porannego programu TV Republika?

Prowadzący w śniadaniówce TV Republika

Nie jest już tajemnicą, że TV Republika planuje uruchomić własny program śniadaniowy. Informację tę potwierdził sam Tomasz Sakiewicz, a emisja formatu ma podobno ruszyć już w najbliższy weekend. Dotychczas w mediach przewijało się jedno nazwisko w kontekście prowadzenia owego formatu – otóż Anna Popek niedawno oficjalnie zakończyła współpracę z TVP i już niebawem ma się pojawić na antenie nowego pracodawcy.

Kto może do niej dołączyć? Jak podają plotkarskie portale, zwolnieni z „Pytania na śniadanie” dostali propozycję prowadzenia śniadaniówki w TV Republika. Choć władze stacji liczyły na to, że jak najwięcej byłych prezenterów TVP dołączy do zespołu, wiadomo już, że część osób odrzuciła propozycję. Doniesienia te skomentował m.in. Tomasz Kammel.

– Czy można sobie wyobrażać, że gość, który jest za adopcją dzieci przez pary homoseksualne, legalizacją małżeństw jednopłciowych i aborcją jako kwestią leżącą jedynie i wyłącznie w gestii kobiety, będzie prowadził poranny show w Telewizji Republika? – pytał Tomasz Kammel w rozmowie z „Wirtualną Polską”.

Informacjom odnośnie dołączenia do zespołu Telewizji Republika zaprzeczyli także Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. – Zaprzeczam. Jestem aktorką serialu „M jak miłość”– skwitowała była prowadząca „Pytania na śniadanie”. – Nie mam takich planów. Jestem dziennikarzem TVP Sport – rozwiał wątpliwości prezenter.

Co więcej, Aleksander Sikora stwierdził, że jego rzekome przejście do TV Republika „to tylko plotki”. Natomiast prezenterka, która występowała w parze z Łukaszem Nowickim i Robertem Koszuckim, udzieliła bardziej tajemniczej odpowiedzi. – Nie mogę tego na razie skomentować w żaden sposób, ponieważ jestem związana z umową z TVP. Dopóki ta umowa nie wygaśnie, niestety nie mogę udzielić takich komentarzy – wyznała Małgorzata Opczowska w rozmowie z „Plotkiem”.

