Legendarny program znika z anteny TVP. „Skończyła się nasza przygoda”

Po zmianie władzy w Telewizji Polskiej nastąpiła fala zmian w stacji. Stanowiska straciły osoby zarówno w redakcjach programów informacyjnych, jak i rozrywkowych. Szczególnie dużym echem w mediach odbiło się zwolnienie wszystkich prowadzących „Pytania na śniadanie”. Teraz okazuje się, że jeden z nadawanych od lat formatów znika z anteny.

„Było, nie minęło – Kronika Zwiadowców Historii” znika z TVP

„Było, nie minęło – Kronika zwiadowców historii” był programem dla pasjonatów historii Polski, który był emitowany na antenach TVP Info, TVP3 oraz TVP Historia od 2004 do 2013 i od 2014 do końca lutego 2024 roku. W każdym odcinku prowadzący Adam Sikorski odwiedzał różne zakątki kraju w poszukiwaniu zaginionych eksponatów historycznych czy grobów bohaterów wojennych. Teraz na Facebooku podano wiadomość o zakończeniu emisji programu.

„Koledzy poszukiwacze, na 99.9% skończyła się nasza przygoda z programem «Było, nie minęło». Chciałbym podziękować wszystkim grupom oraz osobom z którymi mieliśmy zaszczyt pracować podczas produkcji programu. Pozdrawiamy i życzymy wielu znalezisk. Szkoda że bez nas” – poinformowano na profilu programu.

Jak podaje „Super Express”, zakończenie emisji wiąże się ze zmianami w regionalnych oddziałach Telewizji Polskiej – program Adama Sikorskiego realizował ośrodek TVP w Lublinie. Mimo tej decyzji, dotychczasowy prowadzący się nie poddaje i już zapowiedział nowy format realizowany przez niego w serwisie YouTube. Wyjawił, że będzie w nim opowiadał nie tylko o tematach związanych z historią wojskowości, ale także skupi się na anegdotach z czasów, gdy współpracował z Budką Suflera i był rajdowcem.

„W mojej branży jest tak, że nigdy do końca nie wiemy, jaki jest efekt naszej pracy, do kogo dotarliśmy z opowieścią, co w lokalnym przekazie po naszej wizycie zostało. Dopiero taki ciąg Waszych życzliwych wpisów, jak w poniższych postach, pokazuje że warto było z uporem przedzierać się przez zakamarki czasu, by pełnym blaskiem zajaśniały wizerunki bohaterów. Obrywało nam się często i gęsto od tych, którzy próbowali zakwalifikować poszukiwaczy jako zwierzynę łowną bez okresu ochronnego, modelowe wręcz przypadki rabusiów starożytności. Wspólnie przetrwaliśmy ten czas. Dziś już nikt nie ma wątpliwości iż jesteście lokalnymi strażnikami pamięci mającymi w dorobku odkrycia, wzbogacone zasoby muzealne, pomniki i krzyże na mogiłach, które po latach znów są elementem lokalnego krajobrazu” – zaczął swój wpis Adam Sikorski.

„Jestem dobrej myśli że projekt powstania mojego kanału historycznego na platformie Internetowej YT to dobry pomysł a mając za sobą tak wierną rzesze sympatyków mojej twórczości filmowej to zapewne wróży temu projektowi dobry początek. (...) Postanowiłem podzielić się swoimi historiami z prywatnego życia o mojej współpracy z Budką Suflera czy też poczynaniami w rajdach samochodowych w których brałem udział w latach 70-tych. Jestem pełen energii, optymizmu i nowych pomysłów i już nie mogę się doczekać aby wspólnie z Wami je realizować” – dodał 76-latek.

