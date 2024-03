Do „Pytania na śniadanie” dołączy znana aktorka. Poprowadzi autorski cykl reportaży

W wyniku zmian w Telewizji Polskiej w „Pytaniu na śniadanie” stracili pracę wszyscy wcześniejsi prowadzący. Obecnie w tej roli spełniają się: Joanna Górska i Robert Stockinger, Klaudia Carlos i Robert El Gendy, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, Beata Tadla i Tomasz Tylicki oraz Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło. Wiadomo jednak, że to nie koniec zmian. Dyrektorka formatu Kinga Dobrzyńska zapowiedziała właśnie kolejną nową osobę.

Zmiany w „Pytaniu na śniadanie”

Przez wzgląd na liczne zawirowania, o „Pytaniu na śniadanie” jest ostatnio bardzo głośno w mediach. Wiadomo, że nie wszystkim widzom spodobały się zmiany w formacie, dlatego twórcy programu muszą się mierzyć z hejtem w Internecie. Poza tym realizacji produkcji bacznie przyglądają się redaktorzy plotkarskich portali, którzy następnie publicznie wytykają im błędy.

Kinga Dobrzyńska w ostatniej rozmowie z „Wirtualnymi mediami” wspomniała, że m.in. niedawno w mediach pojawiła się informacja, że w programie pojawiły się „trudności techniczne”, które spowodowały, że jeden z gości nie słyszał tego, co mówili do niego prowadzący. Nazwano to „wpadką redakcji”, tymczasem osoba, która gościła w programie, nie zabrała po prostu ze sobą aparatu słuchowego.

– Nie zniechęci to nas jednak, będziemy robić swoje. Goście, którzy do nas przychodzą, mówią, że u nas jest jak w ulu, gwarnie i sympatycznie – wyznała Kinga Dobrzyńska.

Co więcej, okazuje się, że „Pytanie na śniadanie” niebawem zaskoczy widzów kolejnymi nowościami. Otóż po wakacjach redakcja przeniesie się do nowego budynku, w którym trwają teraz prace wykończeniowe, a wcześniej w letnie niedziele zespół programu będzie wyjeżdżał w Polskę. – Będziemy też w ciągu roku częściej wychodzić ze studia. Nie chcemy, żeby program to były tylko rozmowy na kanapach. Będą wywiady z największymi gwiazdami i wizyty w piekarni – dodała. Od soboty zespół zaczął też zmieniać ustawienia kamer, aby wprowadzić więcej ruchu.

– Zaczynamy nagrywać w miejscach nieoczywistych, np. na balkonie. Wszyscy są chętni, żeby robić kroki do przodu i nie stać w miejscu. Planujemy też, aby w „Pytaniu na śniadanie” ze wzruszającymi reportażami dołączyła znana i lubiana, mało udzielająca się w mediach, aktorka – zapowiedziała szefowa programu w rozmowie z „Wirtualnymi mediami”.

Choć Kinga Dobrzyńska w wywiadzie nie podała personaliów gwiazdy, szybko dotarł do nich „Plotek”. Tym samym poinformował, że do ekipy programu ma dołączyć aktorka znana z m.in. „Czasu honoru”, „Lejdis”, „Listów do M”., a także hitu Netflixa „Rojst. Millenium”, czyli Magdalena Różczka. Ponoć szefowa śniadaniówki liczy, że ogromna sympatia, jaką wzbudza artystka, przyciągnie do programu nowych widzów.

– Dopinane są ostatnie szczegóły tej współpracy. To twarda negocjatorka i też zajęta aktorka, więc ściągnąć ją nie było łatwo, by jej różne zobowiązania połączyć z pracą w terenie „Pytania na śniadanie”. Magda chce mieć np. pewność, że trudne i wzruszające tematy, które ją interesują, zostaną zrealizowane. Wszystko jest jeszcze omawiane, co ma robić i jak to ma ostatecznie wyglądać – podał informator „Plotka”.

