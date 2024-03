Tomasz Sakiewicz potwierdza program śniadaniowy w TV Republika. „Pojawi się kilku prowadzących”

Już kilka dni temu pojawiły się pierwsze plotki na temat tego, że Telewizja Republika planuje utworzenie programu śniadaniowego. Teraz owe informacje zostały potwierdzone. Okazuje się, że pierwsze wydanie nowego formatu zagości na antenie już za kilka dni.

Śniadaniówka TV Republika

W zeszłym tygodniu po kilkudziesięciu latach Anna Popek zakończyła współpracę z Telewizją Polską. To właśnie wtedy w mediach pojawiły się pierwsze „przecieki”, że prezenterka nie musi się martwić o przyszłość, ponieważ poprowadzi nową śniadaniówkę w TV Republika.

– Trwają rozmowy i trwają przygotowania. Jak już rzeczywiście będziemy znać szczegóły, to poinformuję, również na Instagramie. Ale myślę, że natura nie znosi próżni, więc jakaś telewizja śniadaniowa powinna się pojawić, chociażby po to, by „Pytanie na śniadanie” miało konkurencję – mówiła dziennikarka w rozmowie z „Pomponikiem”.

Teraz ową informację w rozmowie z „Wirtualnymi mediami” potwierdził Tomasz Sakiewicz, prezes stacji. Co więcej, jak dowiedział się portal, program śniadaniowy ma się pojawić w TV Republika już w najbliższą sobotę 23 marca.

– Poranny program TV Republika będzie jeszcze przebudowywany, pojawi się program śniadaniowy, a wraz z nim kilku prowadzących. Nie mogę na razie podać nazwisk – powiedział Tomasz Sakiewicz, nie chcąc zdradzić, czy program będzie prowadziła Anna Popek.

Obecnie w dni powszednie o godzinie 7:10 można oglądać program „#Michał Rachoń Jedziemy”, nawiązujący do podobnego programu w TVP Info. Rachoń został też dyrektorem programowym TV Republika. Z kolei w niedziele o 9:00 emitowany jest program wcześniejszego reportera sejmowego TVP Info „Miłosz Kłeczek. Wysokie napięcie”, który prowadzi też swój drugi format „Miłosz Kłeczek zaprasza” od wtorku do piątku o 18:20.

