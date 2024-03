Na antenę Polsatu wraca kultowy program! Zaskoczy odmienionym jury

Zaledwie kilka tygodni temu premierę miała wiosenna ramówka telewizji Polsat, a okazuje się, że stacja pełną parą pracuje już nad propozycjami dla widzów na jesienne wieczory. W związku z tym media obiegła właśnie informacja, że na antenę powróci znany muzyczny format, który przez lata zdołał przypaść do gustu tysiącom fanów. Znamy szczegóły.

Wraca „Must be the music. Tylko muzyka”

Ku zaskoczeniu wielu osób, portal „Press” podał, że na antenę Polsatu ma wrócić program „Must be the music. Tylko muzyka”. Ten popularny talent show był emitowany od 5 marca 2011 roku do 8 maja 2016 roku, przyciągając przed telewizory sporą widownię. Przez 11 edycji za jurorskim stole zasiadała Elżbieta Zapendowska, Kora (która zmarła w 2018 roku), a także Adam Sztaba.

„Z naszych informacji wynika, że Polsat prowadzi już rozmowy o możliwym wznowieniu programu z myślą o tegorocznej ramówce jesiennej” – poinformował „Press”.

Na fali tej informacji „Plotek” postanowił się skontaktować z byłą jurorką show, czyli Elżbietą Zapendowską. 76-letnia krytyczka muzyczna w trakcie rozmowy ujawniła, że nie znajdzie się w jury odświeżonego programu Polsatu. – Myślę sobie, że ten program nie jest już nie dla mnie. Świetnie, że on wraca, ale to beze mnie. Ja już jestem w innym miejscu. Muzyka jest moim życiem, ale mam już swój wiek, swoje zrobiłam, swoje się ponarażałam, zdrowie już nie to... To już wystarczy – stwierdziła.

Elżbieta Zapendowska nie kryła jednak radości, że program ma wrócić i dodała, że będzie śledziła show w domowym zaciszu. — Nadszedł czas na odpoczynek i odsunięcie się od telewizji. Produkcja na pewno ma wielkie wyzwanie, by skompletować nowe jury i np. znaleźć kogoś na miejsce Kory, kto też będzie wielką osobowością, ale dobrze... Niech to robią. Ja z pewnością będę to śledzić przed telewizorem. Im więcej dobrych programów muzycznych tym lepiej — skwitowała.

