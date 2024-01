TV Republika krytycznie o WOŚP. „Rodzice Owsiaka pracowali w resorcie”

Trwa 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego zbierane są pieniądze na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc dla pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. Choć zbiórki pieniędzy przebiegają w bezpiecznych warunkach, nie zabrakło kontrowersyjnych incydentów.

Wiadomo, że o 20:00 fundacja miała na swoim koncie już ponad 100 mln złotych, a na chwilę przed tą godziną głos z warszawskiej sceny zabrał Jerzy Owsiak. – Po ośmiu latach znowu gramy ze służbami mundurowymi, znowu jest także z nami telewizja publiczna. Wraca normalność, której – błagam, błagam – nie oddajcie nikomu. Niech ona będzie naszą normalnością – normalnością Warszawy, każdego miasta, miasteczka, każdej wsi w Polsce, gdzie jesteśmy ze sobą – podkreślił, nawiązując do zmiany władzy w Polsce.

O zbiórce fundacji, która w niedzielę 28 stycznia opanowała całą Polskę, a nawet świat – dzięki sztabom WOŚP w różnych zakątkach Ziemi – wspomniały wszystkie polskie telewizje. Relacje z wydarzenia pokazały stacje TVN, TTV, Polsat, a nawet TVP. O finale pojawiła się wzmianka też na antenie TV Republika.

TV Republika ostro o WOŚP

Choć w tym roku, po wielu latach przerwy, nawet Telewizja Polska wypowiadała się pozytywnie na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, krytyczna narracja finału wydarzenia przeniosła się do TV Republika. O godzinie 19:00 rozpoczął się serwis „Dzisiaj”, którego gospodarzem był Jacek Suwała. – Dobry wieczór, zapraszam na główne wydanie wiadomości – przywitał się z widzami.

Najpierw pokazano reportaże m.in. o wizycie Jarosława Kaczyńskiego w Kielcach i „taśmach prawdy” Michała Kołodziejczaka, które jako pierwsza ujawniła TV Republika. Dopiero po emisji obu reportaży Jacek Suwała zapowiedział materiał o WOŚP. – Dziś mamy najważniejsze państwowe święto uśmiechniętej Polski, bo to dzisiaj jest ta niedziela, kiedy swoją zbiórkę prowadzi WOŚP Jurka Owsiaka – zaczął w pozytywny sposób, jednak nie trwało to długo.

– Coraz więcej ludzi deklaruje, że nie przekaże ani jednej złotówki na tę akcję i to nie dlatego, że to rodzice Owsiaka pracowali w resorcie, a brat był w ZOMO. Mówią, że to kwestia innych zasad — stwierdził prowadzący, zapowiadając reportaż Konrada Warzochy.

Chociaż w materiale można było usłyszeć o tym, że dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy udaje się zebrać wiele milionów złotych na cele dobroczynne, to później pojawiły się zarzuty związane z ogromnymi kosztami organizacji corocznych finałów.

– Zasadne pytanie — jaki procent zebranych środków przeznacza się na realizację celów zbiórki, a jaki na organizację, i czy w takim razie ma to sens? Przecież są inne zbiórki z minimalnymi kosztami, a trwającymi przez 365 dni w roku – pytał Konrad Warzocha.

Następnie nie zabrakło wzmianki na temat billboardów z hasłem „Polacy! Pokonajmy to ZŁO! WygraMY”, które zamówił Jurek Owsiak przed finałem WOŚP. Owe transparenty niefortunnie pojawiły się na ulicach Polski niedługo przed wyborami parlamentarnymi, co przez przeciwników akcji było traktowane jako jawne działanie przeciwko PiS. Przypomnijmy jednak, że działacz charytatywny w rozmowie z „Onetem” odniósł się wcześniej do tych zarzutów, mówiąc: „Umowy na taką kampanię były podpisane w marcu, a ostateczna umowa w maju. Nie mieliśmy pojęcia, kiedy będzie data wyborów”.

