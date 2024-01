Agata Młynarska prowadziła finały WOŚP, dziś sama korzysta z pomocy fundacji. Co jej dolega?

Wielu osobom Agata Młynarska od lat kojarzy się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a to dlatego, że kiedy pracowała w Telewizji Polskiej, relacjonowała finały w towarzystwie Jerzego Owsiaka. Teraz okazuje się, że choć dziennikarka nie prowadzi już owych transmisji, to nadal jest blisko WOŚP, a nawet sama korzysta ze sprzętów zakupionych przez fundację.

Agata Młynarska o swojej chorobie

W niedzielny poranek 28 stycznia, czyli w dniu 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Agata Młynarska odwiedziła studio „Dzień Dobry TVN”. W śniadaniówce dziennikarka przyznała, że hasło, które w tym roku przyświeca Orkiestrze, jest jej szczególnie bliskie. Wszystko z powodu jej choroby, o której opowiedziała w towarzystwie swojej lekarki, Doroty Kierszniewskiej.

Podczas rozmowy prezenterka wróciła myślami do momentu, w którym trafiła do szpitala. Wyznała, że wówczas zwróciła się do lekarzy: „Albo mi pomożecie, albo tu umrę”. Cierpi bowiem na astmę eozynofilową, o objawach której na antenie opowiedziała doktor Kierszniewska.

Co istotne, do prawidłowego zdiagnozowania tej choroby niezbędne są spirometry i to właśnie jeden ze sprzętów, o które w 2024 roku walczy WOŚP. Młynarska dodała, że bardzo ucieszyła ją informacja o tym, że „płuca po pandemii” to hasło tegorocznego finału orkiestry. Na oficjalnej stronie WOŚP przekazano bowiem: „32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych”.

Warto dodać, że fundacja planuje za zebrane w tym roku pieniądze kupić urządzania dla diagnostyki obrazowej (m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne), diagnostyki czynnościowej (m.in. polisomnografy i przenośne spirometry), diagnostyki endoskopowej (m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy), rehabilitacji (sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc) oraz torakochirgurgii (m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy).

