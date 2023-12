Ewa z „Rolnik szuka żony” wystąpiła przed laty w innym programie. Mamy nagranie

Uczestnicy 10. edycji programu „Rolnik szuka żony” nadal wywołują wiele emocji wśród internautów, mimo tego, że minęło już wiele dni od finału. Szczególną uwagę w sieci przykuwa Waldemar, który nie stroni od kontrowersyjnych wypowiedzi. Rolnik już niejednokrotnie komentował zachowanie kandydatki, z którą nie udało mu się zbudować związku. Zarzucał Ewie m.in. to, że wzięła udział w programie tylko po to, by zyskać rozpoznawalność. Teraz fani dotarli do występu kobiety w innym show.

Kontrowersyjna relacja Ewy i Waldka z „Rolnika”

W finale randkowego programu TVP Waldemar stwierdził, że piosenkarka była dla niego „zbyt wrażliwa”. Choć Ewa zaimponowała mu głosem i wyglądem, to finalnie nie odpowiadał mu jej charakter. W dodatku oświadczył, że żałuje, iż poznał artystkę. Później niejednokrotnie wracał do tego tematu. W zorganizowanej na Instagramie serii pytań i odpowiedzi stwierdził: „Naiwny byłem, sądząc, że żywi do mnie jakieś uczucia. (…) Żałuję, że przez moją osobę Ewa wypromowała się w programie. Osiągnęła to, o co jej najbardziej chodziło, zyskała większą popularność niż podczas udziału we wcześniejszych programach muzycznych, w których brała udział do tej pory. „Rolnik” dał 3-miesięczną promocję, która się jej opłaciła”.

Trzeba przyznać, że w programie Ewa niejednokrotnie podkreślała, że jej wielką pasją jest muzyka. Co więcej, dała nawet przed kamerami Telewizji Polskiej popis swoich umiejętności. Nie tylko zaśpiewała dla Waldka w studiu nagraniowym, ale także podczas wycieczki do Opola miała możliwość zaśpiewania na kultowej, opolskiej scenie.

Ewa z „Rolnika” w programie „Disco Star”

Tak jak wspominał Waldemar, „Rolnik szuka żony” oczywiście nie był pierwszym programem, w którym wzięła udział Ewa. Okazuje się, że artystka próbowała swoich sił w show, które skupiało się na muzyce. Kilka lat temu kobieta wystąpiła bowiem w „Disco Star”, czyli programie emitowanym na antenie Polo TV.

Wówczas Ewa zaśpiewała przed Marcinem Millerem i Magdaleną Narożną, którzy nie kryli zachwytu nad jej występem. W ciepłych słowach skomentowali jej wykon, nie szczędząc przy tym komplementów. Nagranie z tego momentu nie zaginęło w sieci i zostało przypomniane przez internautów na TikToku. Zobaczcie poniżej.

