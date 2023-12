Waldemar z „Rolnik szuka żony” znów uderzył w Ewę. Internauci twierdzą: Nie wyleczył się z niej

Waldemar z 10. edycji randkowego programu Telewizji Polskiej od początku wzbudzał sporo kontrowersji i różnych emocji. Mimo zakończenia emisji, nadal przykuwa uwagę internautów swoimi wypowiedziami i ostrymi opiniami. Teraz po raz kolejny otworzył się na temat partnerki, z którą nie udało mu się zbudować relacji. Nie szczędził gorzkich słów wobec Ewy.

Waldek z „Rolnika” ostro o Ewie

Waldemar po odrzuceniu dwóch kandydatek, postanowił zbudować związek z piosenkarką Ewą, która nie przypadła do gustu jego rodzicom. W finale „Rolnik szuka żony” okazało się, że kobieta zdecydowała się zakończyć ich znajomość przez telefon. – Waldek podchodził do tego programu jak do filmu. Pasją Waldka jest film. Czy gospodarstwo? Nie do końca – twierdziła. Mężczyzna z kolei utrzymywał, że jego uczucia były szczere i żałował, że kobieta „nie poczuła tego samego”.

Finalnie Waldemar postanowił dać szansę relacji z odrzuconą wcześniej przez niego Dorotą, faworytką jego rodziców. Podobno są szczęśliwi i wszystko im się układa, jednak rolnik nadal wraca wspomnieniami do relacji z Ewą i nie szczędzi jej gorzkich słów na Instagramie. Niedawno zorganizował „Q&A” i odpowiadał na liczne pytania internautów. Choć stwierdził, że nie chce już poruszać tematu piosenkarki, to nie omieszkał podzielić się kilkoma refleksjami.

Mężczyzna wspomniał m.in. o tym, jak – według niego – zachowywała się Ewa. Na różne sposoby odpierał także zarzuty swoich obserwatorów, którzy licznie wytykali mu karygodne zachowanie. Nie ukrywał, że czuje żal, a – jego zdaniem – piosenkarka nie była z nim do końca szczera. Na pytanie o czułe gesty z jej strony odpowiedział z kolei: „Ewa praktycznie po wizycie na gospodarstwie odcięła się od miłych aspektów, takich jak czułość i przytulasy. Podczas moich wizyt tylko taki sobie buziak na przywitanie był. Całkowicie się odcięła i nie potrafiła okazywać uczuć, tłumacząc się w kółko brakiem akceptacji jej osoby przez moich rodziców. Już na rewizycie w połowie randki powiedziała mi, że nie chce, bym trzymał ją za rękę”.

Na pytanie o to, czy uważa, że wybrana przez niego kandydatka zgłosiła się do show celem uzyskania popularności, odpowiedział twierdząco: „Dokładnie tak uważam. Naiwny byłem, sądząc, że żywi do mnie jakieś uczucia”. Kontynuował, że nie zauważył, żeby wokalistce na nim zależało, a on chciał z nią od początku stworzyć poważny związek.

– Poprzez rzekomy brak akceptacji przez moich rodziców skutecznie mnie zgasiła. (…) Ewa nie dała zielonego światła. A ja odbijałem się tylko od ściany ze swoimi prośbami dotarcia do niej. Żałuję, że właśnie ją wybrałem. (…) Żałuję, że przez moją osobę Ewa wypromowała się w programie. Mam swoją teorię na ten temat. Osiągnęła to, o co jej najbardziej chodziło, zyskała większą popularność niż podczas udziału we wcześniejszych programach muzycznych, w których brała udział do tej pory. „Rolnik” dał 3-miesięczną promocję, która się jej opłaciła – powiedział.

Komentarze internatów na temat wypowiedzi Waldemara

Po tym, jak Waldek w niedzielę 17 grudnia dodał w sieci, że jego relacja z Ewą to już przeszłość i nie wspomina jej najlepiej, wzbudził prawdziwą burzę wśród internautów, którzy nie szczędzili ostrych słów w komentarzach na jego profilu. Wśród nich można przeczytać: „Nie wyleczyłeś się z Ewy”, „Wszystko pięknie, tylko proszę już naprawdę spuścić zasłonę milczenia na temat Ewy, bo niefajnie to wygląda w kontekście Dorotki. Myślę, że nie jest to dla niej komfortowe” czy „Waldek, wiesz, jak zaistnieć w mediach. Kuj żelazo, póki gorące, bo zaraz to się skończy. Wyczerpiesz temat Ewy i już nikt nie będzie chciał z tobą rozmawiać, a ty znikniesz. Ale! Ale niesmak pozostanie”.

