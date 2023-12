Dziennikarze z Polsatu przechodzą do TVP

Od kilku dni dziennikarze portalu Wirtualne Media informują o zmianach personalnych, jakie mogą zajść w Telewizji Polskiej. Z nieoficjalnych informacji wynika między innymi, że szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zostać miałby Grzegorz Sajór, który z TVP związany był przez 26 lat, a od 2011 do 2016 roku był wydawcą „Wiadomości”. On także został odwołany z tej funkcji po zmianie kierownictwa redakcji, gdy Piotra Kraśkę zastąpiła Marzena Paczuska. Kilka niezależnych portali podawało w minionym tygodniu, że oprócz niego, ważne stanowisko w TVP – bo szefa „Wiadomości”, zając miałby Paweł Płuska, wieloletni reporter „Faktów TVN”.

Teraz pojawiły się doniesienia, że to właśnie Grzegorz Sajór rekrutuje do programów informacyjnych TVP. A szuka nigdzie indziej, a w Polsacie, gdzie zatrudniona jest część osób, z którymi pracował on wcześniej w Superstacji.

Kto może przejść z Polsatu do TVP?

Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że do ekipy odnowionej Telewizji Polskiej dołączyć mają Piotr Jędrzejek z Polsat News oraz Wioleta Wramba i Bartosz Cebeńko z Wydarzeń 24. Ten pierwszy miałby prowadzić serwisy w TVP Info i być może „Panoramę” w TVP2. Dziennikarze nie chcą jednak komentować tych doniesień. Wśród nazwisk, które pojawiają się także na liście potencjalnych transferów z Polsatu do TVP są także Michał i Agata Cholewińscy, Paweł Gadomski, Anna Hałas-Michalska i Marta Budzyńska.

Jeden z dziennikarzy, który ma być kuszony posadą w TVP przekazał anonimowo w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, że nowa ekipa, która ściąga dziennikarzy nie do końca jest świadoma, w jakiej sytuacji finansowej jest TVP. Trudno zatem zaplanować budżet na przyszły rok.

