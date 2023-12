Nie przedłużono koncesji dwóm stacjom Polsatu. Wszystko m.in. przez program o ślubach

W środę 6 grudnia odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W trakcie tego spotkania jednym z tematów było przedłużenie koncesji dla kanałów tematycznych należących do Grupy Polsat. Spośród trzech czekających na zgodę regulatora co do dalszego nadawania, uzyskał ją tylko jeden – Polsat Music.

KRRiT nie przedłużyła koncesji Polsat Cafe i Disco Polo Music

Okazuje się, że koncesji nie przedłużono lifestylowemu kanałowi Polsat Cafe oraz Disco Polo Music. Prof. Tadeusz Kowalski z KRRiT potwierdził w rozmowie z „Wirtualnymi mediami”, że decyzje w sprawie tych stacji zostały odłożone i będą podjęte nieco później. Okazuje się, że ma to związek z zastrzeżeniami regulatora co do niektórych treści emitowanych na antenie wspomnianych kanałów. Podobno duże wątpliwości KRRiT ma wobec paradokumentu o ślubach.

Według nieoficjalnych informacji „Wirtualnych mediów” wynika, że chodzi o program „Wesela z piekła rodem”. Opowiada on o firmie prowadzącej dom weselny, w którym dochodzi do awantur, nadużywania alkoholu czy spożywania narkotyków. Produkcję obecnie pokazują Polo TV oraz właśnie Disco Polo Music. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w najbliższym czasie zweryfikuje, czy nie była ona emitowana lub powtarzana w tzw. „czasie chronionym”, czyli w godzinach 6:00-23:00.

Zgodnie z polskim prawem bowiem w tym czasie „zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc”. Wiadomo, że z tego powodu w najbliższych dniach „Wesela z piekła rodem” będą pokazywane o 23:00 lub później.

„Wirtualne media” nie mają równocześnie informacji na temat tego, czego mogą dotyczyć zastrzeżenia pod adresem kanału Polsat Cafe. Obie stacje nadają obecnie na podstawie koncesji, która kończy się w 2024 roku – w przypadku Disco Polo Music wygasa ona pod koniec kwietnia, natomiast Polsat Cafe pod koniec lipca.

