Trzeci program znika z anteny Polsatu. To kolejne niepowodzenie Edwarda Miszczaka

W ostatnich tygodniach głośno było o tym, że z anteny telewizji Polsat znikają takie reality-show, jak „Real Housewives. Żony Warszawy” oraz „Temptation Island Polska”. Oba programy zdobyły o wiele mniejszą popularność niż planowano. Teraz dołącza do nich kolejny tytuł.

„Para do gara” znika z telewizji. Mateusz Gessler stracił pracę

Jak podają „Wirtualne media”, Telewizyjna Czwórka nie będzie kontynuować programu „Para do gara. Ona mówi, on gotuje”, który emitowany był w stacji jesienią bieżącego roku. To już trzeci program grupy Polsat, który spada z anteny po jednym sezonie. Show prowadzone przez Mateusza Gesslera odnotowało dość niskie wyniki oglądalności – średnia widownia premierowych odcinków formatu wyniosła 150 tys. osób, co przełożyło się na 1,58 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów.

Program początkowo emitowano w soboty i niedziele o 20:00, a po dwóch tygodniach przeniesiono go na godz. 17:00. W każdym odcinku show trzy pary spotykały się w studio po to, by ugotować jak najlepsze danie. Cała trudność polegała na tym, że jedna osoba dyktowała drugiej kolejne podpunkty przepisu kulinarnego. Całość uświetniały zabawne sytuacje wynikające z formuły show.

Warto dodać, że była to druga posada Mateusza Gesslera w grupie Polsat. Po tym, jak zrezygnował on z jurorowania w kulinarnym talent show TVN „MasterChef Junior”, w Polsacie prowadził „Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia”. Kiedy stacja zakończyła produkcję tego programu, został gospodarzem „Para do gara. Ona mówi, on gotuje”. Wszystko wskazuje na to, że teraz został bez pracy w telewizji. Nie oznacza to jednak, że będzie miał teraz zbyt dużo wolnego czasu. Gessler z powodzeniem prowadzi bowiem w stolicy trzy popularne restauracje.

Pozycja Edwarda Miszczaka w Polsacie

Polsat i TV4 obecnie pracują nad ofertą programową na sezon wiosenny. Choć kilka miesięcy temu ramówkę stacji tworzył Edward Miszczak, teraz miał zostać odsunięty od bezpośredniego planowania. „Wirtualne media” podały, że za wiosenną ramówkę będzie odpowiadać głównie Justyna Kulka, która została wiceprzewodniczącą rady nadzorczej Telewizji Polsat. Były dyrektor programowy TVN będzie pełnił rolę konsultanta.

Polsat uruchomi nowy kanał Polsat News Polityka

Wiadomo już, że Polsat planuje jedną nowość. Media obiegła informacja, że władze stacji chcą uruchomić nowy kanał, który – jak dowiedziały się nieoficjalnie „Wirtualne media” – będzie się nazywał Polsat News Polityka. Ma on nadawać na dotychczasowej koncesji Wydarzeń 24, które we wrześniu 2021 roku zastąpiły Superstację. Termin startu kanału nie jest jeszcze znany. – Jak będziemy gotowi do startu, wyślemy komunikat ze szczegółami – mówił na telekonferencji wynikowej Cyfrowego Polsatu Stanisław Janowski, prezes Telewizji Polsat.

