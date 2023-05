Dziś drugi półfinał Eurowizji. Znamy kolejność uczestników, w tym Blanki. Gdzie oglądać?

Trwa 67. Konkurs Piosenki Eurowizji. Tegoroczne wydarzenie odbywa się w brytyjskim Liverpoolu. Za nami pierwsze zmagania uczestników i już wiemy, kto pojawi się w finale. Natomiast dzisiaj wieczorem 11 maja 2023 swoje wokalne i taneczne umiejętności zaprezentują przedstawiciele kolejnych 16 państw, a w tym Polski. O której godzinie i gdzie możemy śledzić wydarzenie?

Eurowizja 2023 – wyniki pierwszego półfinału

We wtorek 9 maja 2023 roku odbył się pierwszy półfinał Eurowizji 2023. Widzowie wyłonili artystów z dziesięciu krajów, którzy awansowali do sobotniego finału. Do finału Eurowizji 2023 weszły następujące piosenki:

Chorwacja: Let 3 – „Mama ŠČ!”

Mołdawia: Pasha Parfeni – „Soarele și luna”

Szwajcaria: Remo Forrer – „Watergun”

Finlandia: Käärijä – „Cha cha cha”

Czechy: Vesna – „My sister’s crown”

Izrael: Noa Kirel – „Unicorn”

Portugalia: Mimicat – „Ai coração”

Szwecja: Loreen – „Tattoo”

Serbia: Luke Black – „Samo mi se spava”

Norwegia: Alessandra – „Queen of kings”

Drugi półfinał Eurowizji. Kto wystąpi?

Teraz czas na kolejną 10 najlepszych artystów. O awans do finału 11 maja 2023 będą walczyć:

Dania: Reiley – „Breaking my heart”

Armenia: Brunette – „Future lover”

Rumunia: Theodor Andrei – „D.G.T. (Off and on)”

Estonia: Alika – Bridges

Belgia: Gustaph – „Because of you”

Cypr: Andrew Lambrou – „Break a broken heart”

Islandia: Diljá – „Power”

Grecja: Victor Vernicos – „What they say”

Polska: Blanka – „Solo”

Słowenia: Joker Out – „Carpe diem”

Gruzja: Iru – „Echo”

San Marino: Piqued Jacks – „Like an animal”

Austria: Teya i Salena – „Who the hell is Edgar”

Albania: Albina i Familja Kelmendi – „Duje”

Litwa: Monika Linkytė – „Stay”

Australia: Voyager – „Promise”

Kraje zaprezentują się w podanej kolejności, oznacza to, że Blanka wykona swój hit „Solo” zaraz po Victorze Vernicosie z Grecji. Z wymienionych artystów także tylko 10 przejdzie do wielkiego finału. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 21.00 czasu polskiego. Można je śledzić zarówno w internecie, jak i na TVP1.

W sobotę 13 maja 2023 poza dwudziestką państw w sobotę na scenie zaprezentują się przedstawiciele Wielkiej Piątki (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania), a także Ukrainy, dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu.

