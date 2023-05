Marcin Miller z Boys udawał, że ma nowotwór. Fani są wściekli. „Jak można być takim człowiekiem?”

Marcin Miller popularność zdobył dzięki stworzeniu kilku nieśmiertelnych hitów disco polo w latach 90. Teraz grupa nie jest już rozchwytywana, ale postać wokalisty dalej jest kojarzona przez większość Polaków. Miller rzadko bierze udział w skandalach, ale tym razem zaskoczył internautów. Gwiazdor opublikował zdjęcia, na których widać, jak leży na szpitalnym łóżku. Hasztag sugeruje, że celebryta cierpi na nowotwór.

Marcin Miller udawał chorego na nowotwór

Wszystko zaczęło się od wpisu, który Marcin Meller opublikował prosto ze szpitala. Na pierwszym zdjęciu lider Boys stoi tyłem wśród łóżek i patrzy w okno. Już wówczas internauci życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia. W następnym poście wokalista krzywi się do obiektywu, widać wbity wenflon, a zdjęcie oznaczył hasztagiem onkologia. Wówczas w komentarzach pojawiło się wiele słów współczucia.

Media jednak skomentowały się z gwiazdorem, a ten przyznał, że jest zdrowy. Dodał, że była to prowokacja. – Bardzo lubię, jak ludzie współczują. Wiem o tym, że wystarczy jedno zdjęcie i ludzie sami dopiszą całą historię, a ja lubię prowokować. Jedno zdjęcie wystarczy, żeby zrobić ruch. Dyrektor tej kliniki jest moim bardzo dobry znajomym. Byłem z żoną u rodziny i odwiedziłem znajomego. Jestem zdrów jak ryba! – powiedział w rozmowie z Plejadą.

Fani są zażenowani wpisami Marcina Mellera z Boys

Jego wyznanie szybko dotarło do fanów, którzy nie kryli niesmaku i rozczarowania. To zmusiło gwiazdora do rozwiania wątpliwości co do swojej choroby. Opublikował kolejne wpisy, w których przyznał, że „u niego wszystko okej”. Następnie nawiązał do znajomego, który prawdopodobnie jest lekarzem i to on poprosił Millera o dodanie materiałów. „Dawidzie, zgodnie z Twoją prośbą, tak jak chciałeś (koledze nie odmówię, chociaż wiedziałem, jak dzbany to skomentują” – czytamy.

To wyjątkowo nie spodobało się fanom. Głos zabrało wielu internautów, którzy sami leżą w szpitalu. Niektórzy z nich proponowali wycieczkę do hospicjum lub na odział onkologii dziecięcej.

„To nie dzbany komentują, to ktoś tu robi z siebie dzbana, dodając takie zdjęcia. Jaka muzyka taki żart”; „Ty chłopie wiesz co, to znaczy nowotwór ? To jest już szczyt. Jak tak można. Żenada roku”; „Mam nadzieję, że los z Ciebie nie zadrwi tak, jak Ty zadrwiłeś z ludzi. Nie życzę Ci tego, ale jak można być takim człowiekiem?”; „Chłopie ty sobie robisz żarty z chorób nowotworowych i ludzi, którzy na prawdę na nie chorują, a nie dla paru polubień na Instagramie udają chorych, bawi cię to?” – pisali wściekli obserwujący.

