Piotr Kraśko nawiązał do pracy w TVP. „Nie myślałem, że to kiedyś powiem”

Piotr Kraśko po zawodowych perturbacjach wrócił do prowadzenia „Faktów”. W ostatnim odcinku zdobył się na zaskakujący komentarz dotyczący jego kariery w TVP. O co chodzi?

Zamieszanie wokół Piotra Kraśki zaczęło się kiedy dziennikarz został przyłapany na prowadzeniu samochodu bez uprawnień. Gwiazdor zapłacił karę 100 tys. zł i otrzymał roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Kolejnym problemem wizerunkowym celebryty były informacje, że Kraśko w latach 2012-2017 nie rozliczał się z fiskusem. Dziennikarz uregulował zaległe podatki, łącznie przelewając 850 tys. zł. Izba Skarbowa uznała to za działalność łagodzącą i postępowanie umorzono.

Piotr Kraśko odsunięty od „Faktów”

Ze względu na problemy wizerunkowe stacja TVN na jakiś czas odsunęła Piotra Kraśkę od obowiązków służbowych. Kiedy echo odrobinę umilkło, dziennikarz wrócił do prowadzenia „Faktów”. W pierwszą rocznicę rosyjskiego ataku na Ukrainę to właśnie gwiazdor prowadził informacyjne pasmo.

Piotr Kraśko ku zaskoczeniu widzów zdecydował się na wyjątkowe pożegnanie. – Dzisiaj w „Faktach” to już wszystko. Za chwilę w TVN24 „Fakty po Faktach” Katarzyna Kolenda-Zaleska i były prezydent Aleksander Kwaśniewski. I jeszcze jedna ważna informacja – zaczął. Następnie dziennikarz zdecydował się na kąśliwy komentarz. – No nie myślałem, że to kiedyś powiem – o 19:30 jutro się widzimy – powiedział nawiązując do pory emisji Wiadomości, które swojego czasu prowadził.

– Oczywiście w „Faktach”, bo wcześniej w TVN Mistrzostwa Świata w skokach narciarskich w Planicy. Dziękuję państwu, do zobaczenia, dobrej nocy – zakończył.

Piotr Kraśko był związany z TVP

Przez wiele lat Piotr Kraśko był związany z TVP. Dziennikarz pracował w stacji od 1991 do 2016 roku. W tym czasie był korespondentem, a później szefem Wiadomości TVP1. Siedem lat temu zmienił stację. Zaczynał od roli prowadzącego „Dzień Dobry TVN”, później stał się gospodarzem „Faktów o świecie”. Od 2020 roku prowadzi główne wydanie „Faktów”.

