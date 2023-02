Aldona Orman miała wypadek. „Proszę Boga, aby jak najszybciej wszystko było dobrze”

Aldona Orman od lata znana jest polskim widzom. Gwiazda ma na swoim koncie role w takich produkcjach jak „Barwy szczęścia”, „Pierwsza miłość” czy „Na dobre i na złe”. Jednak największą popularność zyskała dzięki wcieleniu się w Barbarę Milecką w „Klanie”.

Aldona Orman miała wypadek na planie

Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jest z fanami w stałym kontakcie. Chętnie informuje o nowych projektach, wyjazdach z córką, a także ulubionych hobby. Tym razem jednak Aldona Orman podzieliła się złą wiadomość. Na jednym z planów filmowych celebrytka spadła ze sceny. Wypadek był tak poważny, że gwiazda musiała wrócić do kraju. Wszystko relacjonowała na Instagramie.

Aldona Orman zdradziła, w jakim jest stanie

Okazało się, że Aldona Orman wybrała się do Albanii, żeby nakręcić sceny do serialu „Dom wybranych”. Zdjęcia odbywały się w Albanii w Tiranie. Niestety w trakcie pracy Orman spadła z trzymetrowej sceny. W relacji na Instagramie nie ukrywała, że sytuacja nie należała do najprzyjemniejszych. Wyznała, że w miejscu wypadku brakowało oznaczeń, a służby nie były zbyt pomocne. Ostatecznie gwiazda Klanu musiała przerwać pracę i wrócić do Polski.

– Wracam z Tirany na wózku, tu mnie pani wiezie, jestem już na lotnisku w Wiedniu. Dobrze, że już jestem w Europie, nie w tej dziwnej Tiranie, tam działy się bardzo dziwne rzeczy. Miejcie miły dzień i nie spadajcie z trzech metrów, tak jak ja ze sceny wczoraj, bo scena była nieoznaczona i nikt się tym nie interesował – powiedziała do obserwujących.

Później Aldona Orman opublikowała zdjęcie w kołnierzu ortopedycznym, który jak się okazało, musi nosić przez jakiś czas. Mimo to aktorka zaapelowała do fanów, żeby o siebie dbali. Dodała też, że wciąż jest poddawana badaniom. – Dbajcie o siebie. Kolejny dzień badań. Proszę Boga, aby jak najszybciej wszystko było dobrze – podsumowała.

