„Sanatorium miłości”. Widzowie zażenowani kandydatkami. „Seniorzy mogą wpaść w kompleksy”

Po finale 9. edycji programu „Rolnik szuka żony” przyszedł czas na kolejne emocje, związane ze śledzeniem poszukiwań miłości przez uczestników programów TVP. Już niedługo zadebiutuje kolejny sezon „Sanatorium miłości”. Format udowadnia, że na znalezienie drugiej połówki nigdy nie jest za późno. Jego uczestnicy to dwunastka seniorów z całej Polski. Każde z nich będzie miało możliwość poznania się bliżej podczas pobytu w uzdrowisku w Busku-Zdroju. Czy nawiązane przez kuracjuszy relacje przerodzą się w miłość? O tym przekonamy się w najnowszym sezonie programu.

„Sanatorium miłości”. Widzowie nie zostawili suchej nitki na kandydatkach

Premiera pierwszego odcinka 5. sezonu odbędzie się dopiero 1 stycznia, ale już teraz w mediach społecznościowych programu widzom przedstawiono uczestników. W nadchodzącym sezonie miłości będzie szukać sześć pań i sześć panów. Darek, Adam, Zbigniew, Krzysztof, Józef i Zdzisław od razu przypadli do gustu fanom. Odwrotnie było w przypadku płci przeciwnej. W komentarzach posypały się negatywne opinie. Internauci zarzucili twórcom, że kandydatki mają niewiele wspólnego z seniorkami, które spotykamy na co dzień.

„Pierwsze trzy edycje to byli faktycznie takie dziadki i babcie jak w sanatorium. A teraz to już naciągane jak fiks”; „Niestety castingi do programu idą w złym kierunku. Dlaczego nie postawicie na seniorów, których każdy z nas ma przed oczami, gdy pomyśli „senior”. Liczy się tylko show i oglądalność. Niby chcecie znaleźć miejsce dla seniorów tym programem, pokazać fajne oblicze starości, ale nie ma ono nic wspólnego z rzeczywistością. Seniorzy, zamiast mieć fun z oglądania, co najwyżej mogą wpaść w kompleksy. Szkoda”; „Dlaczego nie wezmą do takiego programu przeciętnej polskiej emerytki, tylko pokazują jak to niby polskim emerytom się cudownie powodzi” – czytamy w mediach społecznościowych formatu.

Czytaj też:

Cichopek i Hakiel w końcu zakopali topór wojenny? Wspólnie organizują specjalne wydarzenieCzytaj też:

„Alarm!” TVP w ogniu krytyki. Przez materiał o Annie W. „uzbrojonej jak Rambo”