Natalia Janoszek ironicznie komentuje udział Dody w „12 krokach do miłości”

Dorota Rabczewska w programie „Doda. 12 kroków do miłości” nieustannie szuka miłości. Gwiazda chodzi na randki z nieznajomymi mężczyznami, których wybrali dla niej eksperci. To ludzie pochodzący z różnych środowisk, o różnym statusie społecznym, także obcokrajowcy. Wszystkie spotkania omawia z psychologiem i jest w tym bardzo szczera. Po serii 12 randek Doda wybiera czterech, z którymi spotyka się drugi raz. Na koniec wskazuje jednego i spędza z nim romantyczny weekend. Już kilku uczestników odniosło się do produkcji w mediach i nie ukrywali swojego rozczarowania.

Natalia Janoszek odbiła piłeczkę Dodzie. O co poszło?

Doda dalej nie odnalazła swojej drugiej połówki, ale widzowie z zapartym tchem śledzą jej przygody. Ostatnio w rozmowie z Plejadą wyznała jednak, że tego typu formuła nie jest dla każdego. Redakcja zapytała wokalistkę o Natalię Janosz, która w trakcie programu „Taniec z Gwiazdami” wyznała, że nigdy nie była z mężczyzną i że ma spore problemy z otwieraniem się przed płcią przeciwną. Ze względu na to, Rabczewska podkreśliła, że pogram z Janoszek zapewne miałby niskie zasięgi. – Żeby taki program był atrakcyjny dla widza, to musi być bohaterka, która przynajmniej będzie odpowiadać różnym rozterkom 90 proc. dziewczyn. Znajdź mi dziewczyny, które w jej wieku nie miały faceta. No to nie wiem, jaka byłaby tam oglądalność – wyznała.

Teraz głos zabrała Natalia Janoszek. Aktorka Bollywood odpowiedziała piosenkarce krótko, ale bardzo dosadnie. Zapytana o udział w podobnym programie odpowiedziała: U mnie to byłoby na pewno więcej kroków do miłości.

