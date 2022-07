„Doda. 12 kroków do miłości”. Znamy szczegóły nowego eksperymentu Polsatu

Dorota Rabczewska weźmie udział w odważnym uczuciowym eksperymencie. Jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu chce odnaleźć prawdziwą miłość. Wymaga to od niej spojrzenia na siebie z zupełnie nowej perspektywy, w czym pomaga jej psycholog, Leszek Mellibruda. „Doda. 12 kroków do miłości” to zapis eksperymentu psychologicznego z artystką w roli głównej.