Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Cieślik, zaangażowany w problemy Zoi, zapomina o Monice?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3510.?

Arek uratował wczoraj życie nastolatki i policjanta, który dziś mu za to dziękuje. Pacjent wręcza Ostrowskiemu prezent – zestaw głośnomówiący do samochodu. Po chwili Arek dostaje też… mandat! Po południu przychodzi informacja, że jest serce dla młodej pacjentki, do której wczoraj tak gnał. Honorata przerażona – atakuje ją rozjuszona Nicole.

Nicole wciąż grozi Mikołajowi, że wkrótce świat dowie się jaką są patologiczną rodziną. Marta nie wytrzymuje tego – wściekła wpada do mieszkania ojca i żąda od Nicole, by przestała ich gnębić. Honorata jest przerażona, kiedy słyszy, co wyprawia Nicole… Po wyjściu Marty była żona Mikołaja mówi, że idzie na wywiad radiowy – Hofferowa zabrania jej tego. Dochodzi do potężnej awantury – Nicole jest bardzo agresywna.

Damian umawia się z żoną na romantyczny wieczór. Tymczasem rozpoczyna akcję rowerową w szkole Kajetana. Gdy trwają warsztaty i zawody, Cieślik pomaga chłopcu gnębionemu przez rówieśników. Okazuje się, że był to syn Zoi, która zdenerwowana szuka Jacka po zakończeniu zajęć. Damian z oddaniem pomaga jej odnaleźć synka, a potem daje się zaprosić do ich domu… Tymczasem Monika czeka na męża – jest totalnie wkurzona.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

