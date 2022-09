„Taniec z Gwiazdami”. Wiemy, kto pożegnał się z programem

W poniedziałkowym odcinku uwielbianego przez Polaków show „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” uczestnicy zabrali swoich tanecznych partnerów do rodzinnych domów. Razem z trenerami i ekipą filmową pojechali do miejscowości, z których pochodzą. Tam oglądali zdjęcia z dzieciństwa, poznawali rodziny i opowiadali o swoich pierwszych fascynacjach i hobby. Widzowie mogli to wszystko zobaczyć w materiałach wyemitowanych przed tanecznymi pokazami. Szczególnie wzruszający okazało się nagranie o Jamali, ukraińskiej piosenkarce. Gwiazda pokazała film z Kijowa, gdzie wybrała się już po wybuchu wojny.

W ostatnim odcinku jury ku zaskoczeniu widzów wyjątkowo nie zachwyciło się występem pierwszej jednopłciowej pary – Jacka Jelonka i Michała Danilczuka. Męski duet otrzymał 28 punktów, chociaż w zeszłym tygodniu zostali ocenieni na 40. Wyjątkowo dobrze został oceniony Wiesław Nowobilski, który jest ulubieńcem publiczności. Tym razem został także doceniony przez jury – otrzymał 38 punktów. Gościem specjalnym odcinka była Kajra i jej mąż Sławomir. Piosenkarka była jedną z uczestniczek 12. edycji „Tańca z Gwiazdami”.

„Taniec z Gwiazdami” – kto odpadł?

Każdy kolejny odcinek 13. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” budzi ogromne emocje. Nie inaczej było w przypadku czwartego odcinka. Niestety w tym tygodniu z programem pożegnała się Agnieszka Litwin i Dominik Rudnicki-Sipajło. W wypowiedzi po ogłoszeniu werdyktu aktorka i artystka kabaretowa wyznała, że kiedy zdecydowała się na udział w programie, to wygrała drugie życie. W typowy dla siebie sposób, z ogromną energią podziękowała wszystkim pracującym przy formacie oraz życzyła powodzenia pozostałym uczestnikom.

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” jest emitowany na antenie Polsatu w każdy poniedziałek o godzinie 20.05.

