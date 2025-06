Marianna Schreiber nie wytrzymała. „Macie prawo wiedzieć”

Marianna Schreiber zyskała szeroką rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie „Top Model”. Potem głośno było o jej burzliwym małżeństwie z prawicowym politykiem i walkach na ręce i nogi w formule celebryckiego MMA.

Marianna Schreiber próbuje ułożyć sobie życie. Uczuciowe

Jej życie prywatne od dłuższego czasu przykuwa uwagę zarówno mediów, jak i internautów. Ostatnie tygodnie przyniosły sporo zamieszania, o czym celebrytka nie omieszkała poinformować swoich fanów. Wyznała, że spotkała się w sądzie z byłym mężem i od tej chwili oficjalnie jest rozwódką. Po rozstaniu Marianna próbowała ułożyć sobie życie od nowa. Mówiło się głośno o jej relacji z Przemysławem Czarneckim, a później z kolejnym, trzecim już w jej życiu politykiem – Piotrem Korczakowskim. Choć para sprawiała wrażenie idealnej, niedawna aktywność Marianny na platformie X wywołała falę spekulacji. Fani zaczęli się zastanawiać, czy jej nowy związek nie przechodzi właśnie poważnego kryzysu.

„Non stop. Non stop pytania”. Schreiber odpowiada

Niedawno zorganizowała na swoim profilu w mediach społecznościowych sesję Q&A. Fani nie przegapili okazji, by zadać najbardziej nurtujące ich pytania. Jeden z obserwatorów zapytał bez ogródek: „Marianko, z czego wynika u Ciebie taka częsta zmiana partnerów?” „Co to znaczy częsta? Ja miałam męża jedną trzecią swojego życia” – odpowiedziała Marianna. Na tym jednak nie koniec. W jednej z relacji celebrytka odniosła się wprost i dosadnie do nieustającego zainteresowania jej życiem uczuciowym. „Non stop. Non stop. Non stop otrzymuję pytania, komentarze – wszędzie – o moje życie miłosne. Kochani, ja wiem, że ja się sama uzewnętrzniałam. Wiem, że macie prawo wiedzieć. Ale pamiętajcie w tym wszystkim, że ja też mam swoje uczucia” – poinformowała Schreiber.

