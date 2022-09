Agata Młynarska miała poprowadzić „Dzień dobry TVN”? „Przyciągnęłaby widzów”

Tydzień temu Małgorzata Rozenek-Majdan zadebiutowała w roli prowadzącej „Dzień dobry TVN” u boku Krzysztofa Skórzyńskiego. Z medialnych doniesień wynika, że na to miejsce rozważana była też kandydatura Agaty Młynarskiej. W rozmowie z magazynem „Rewia” jeden z pracowników TVN przyznaje, że produkcja zdawała sobie sprawę, iż „profesjonalistka w każdym calu” przyciągnęłaby widzów 50 plus.

Dlaczego Młynarka nie prowadzi „Dzień dobry TVN”?

– Agata prowadziła przecież swego czasu „Pytanie na śniadanie” w TVP i „Świat się kręci”. Czuje się jak ryba w wodzie przed kamerą, kocha kontakt z publicznością. I uważa, że teraz jako kobieta ma najwięcej do powiedzenia i dania z siebie widzom. Znacznie więcej niż wtedy, kiedy była młodsza – przekazał informator.

Chociaż nie jest jasne, dlaczego wybór nie padł na Młynarską, a na Rozenek-Majdan, anonimowe źródło „Rewii” podało, że mogły na to mieć wpływ problemy zdrowotne dziennikarki. – Niewykluczone, że wpływ na to miały informacje o problemach zdrowotnych Agaty. Wszyscy pamiętają, jak trafiła do szpitala, gdy prowadziła „Świat się kręci”. Producenci TVP mieli wtedy problem – czytamy.

Młynarska od wielu lat cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Do tego jakiś czas temu zdiagnozowano u niej też choroby autoummunologiczne – fibromialgię i spondyloartropatię.

Czytaj też:

„Kuchenne rewolucje”. Gessler nazywa właściciela „dzieckiem” i wysyła go na terapię