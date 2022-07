Agata Młynarska opowiedziała o swoich chorobach. Jak leczy się dziennikarka?

Od dziewięciu lat Agata Młynarska cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna, tj. chorobę zapalną jelit. Choroba ma przebieg przewlekły, wieloletni, zwykle naprzemiennie występują okresy zaostrzeń i remisji, ale też często objawy utrzymują się stale i powodują znaczną niepełnosprawność oraz konieczność operacji z powodu powikłań. W ubiegłym roku dziennikarka wyznała również, że cierpi na inne choroby autoimmunologiczne – spondyloartropatię (nazwa grupy chorób, które charakteryzują się objawami zapalenia stawów kręgosłupa przy równoczesnym zapaleniu stawów kończyn) i fibromialgię (charakteryzuje się przewlekłym, uogólnionym bólem mięśni i stawów oraz występowaniem tzw. punktów tkliwych).

Młynarska: Dużo nas kosztuje bycie w dobrej formie

W ostatnim z zamieszczonych postów na Instagramie Młynarska przyznaje, że mimo bólu, który jest niemal stały, stara się uśmiechać i będzie walczyć o powrót do zdrowia. „Na tym zdjęciu uśmiecham się, bo uśmiech dodaje mi siły. (…) Mam lepsze, gorsze i dużo gorsze dni. Z osobami doświadczającymi bólu zawsze tak jest. Dużo nas kosztuje bycie w dobrej formie. Najpierw temu zaprzeczałam, potem z tym walczyłam, jeszcze później odliczałam dni, z nadzieją, że każdy już jest, w tym bólu ostatni, a teraz jakoś się z tym godzę. (…) Ból wędruje po mnie z upodobaniem. Raz sobie pomieszka w stopach i nogach, potem powędruje do kolan, posiedzi w palcach rąk i łokciach, odwiedzi ramiona” – objaśniła.

Jak leczy się Młynarska?

Dziennikarka wyznała również, jak zmieniła swoje życie i podkreśliła, że najważniejszą formą autoterapii jest dla niej właśnie uśmiech. „Jestem leczona najlepiej jak się da, przez znakomitych lekarzy. Sama też już jestem niezłym ekspertem. Cały czas uczę się o swojej chorobie. To pacjent przecież jest zawsze najlepszym źródłem wiedzy o sobie! Zmieniłam tryb życia, ćwiczę i odpoczywam, jem to, co mogę i działam. Nie odpuszczę walki o życie bez bólu, aktywne i radosne. Piszę o tym, bo nie chcę tworzyć fałszywego obrazu o sobie. Uśmiechnięte zdjęcia to część autoterapii, pozwalają oderwać się od rzeczywistości, zapamiętać jej jasną stronę, zwłaszcza wtedy, gdy jest gorzej” – napisała.

