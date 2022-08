Debiut Rozenek-Majdan i Skórzyński z mniejszą oglądalnością niż TVP

W ostatni poniedziałek 29 sierpnia w roli prowadzących „Dzień dobry TVN” zadebiutowała nowa para prezenterów – Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński. Zarówno dla Skórzyńskiego jak i dla Rozenek-Majdan tego typu program, szczególnie na żywo, jest wyzwaniem. Celebrytka prowadziła wiele formatów TVN, jednak żadnego live. Natomiast dziennikarz do tej pory zajmował się zupełnie inną tematyką.

Jeszcze w trakcie emisji w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy oceniających nowych prowadzących. Ku zaskoczeniu przeważały te pełne optymizmu. Internauci podkreślali, że są zaskoczeni zgraniem się Rozenek-Majdan i Skórzyńskiego.

Na koniec pierwszego odcinka nie zabrakło niespodzianki dla prowadzących. Na planie nagle pojawił się Radosław Majdan z małym Henrykiem na rękach, a towarzyszyli mu starsi synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan. Sportowiec wręczył żonie kwiaty i pogratulował jej debiutu. Na taki sam gest zdecydowała się druga połówka Krzysztofa Skórzyńskiego z dziećmi. Prowadzący byli zaskoczeni i nie kryli wzruszenia. Nagranie z tego momentu trafiło do mediów społecznościowych.

„Dzień Dobry TVN” niżej od „Pytania na Śniadanie”

Portal Wirtualne Media opublikował wyniki oglądalności najpopularniejszych śniadaniówek. Mimo że na debiut Małgorzaty Rozenek-Majdan i Krzysztofa Skórzyńskiego czekało pół Polski, to w statystykach program TVNu wypadł gorzej od śniadaniówki TVP. Poniedziałkowe wydanie oglądało 313 tys. widzów, co dało stacji 6,28 proc. udziału w rynku telewizyjnym w grupie 4+. Natomiast „Pytanie na śniadanie” z 29 sierpnia śledziło średnio 335 tys. osób, co dało TVP2 7,32 proc. udziału. Jeszcze więcej widzów zdecydowało się na Polsat. „Nowy dzień z Polsat News” przyciągnął przed ekrany 261 tys. osób, co daje 10,35 proc. udziału.

Jednak jak czytamy na portalu, mimo ogólnej większej ilości widzów TVP, to grupa komercyjna (osoby od 16 do 49 roku życia) najchętniej wybierała pasmo śniadaniowe TVN.

