Magda Gessler komentuje swoje rzekome przejście do Polsatu. Czy widzów czekają zmiany?

Od kiedy Edward Miszczak postanowił pożegnać się ze stacją TVN, do mediów dociera coraz więcej doniesień na temat rozstania się ze stacją kolejnych celebrytów. Przykładem zaskakującego „transferu” jest Małgorzata Rozenek-Majdan, która, mimo że była związana z TVN-em od początku swojej kariery, teraz postanowiła spróbować swoich sił w Polsacie. Celebrytka pojawi się już w nadchodzącej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

Według medialnych doniesień także Magda Gessler miała zmienić pracodawcę. Jak mogliśmy przeczytać w „Super Expressie”, gwiazda miała liczyć na lepsze warunki przy realizacji nowych programów kulinarnych na antenie Polsatu. Gessler od wielu lat prowadzi „Kuchenne rewolucje”, program, który jest jednym z najbardziej popularnych na antenie TVN. Restauratorka ponadto jest jurorką w dorosłej wersji „MasterChefa”.

Magda Gessler komentuje swoje przejście do Polsatu.

Teraz do plotek odniosła się główna zainteresowana. Magda Gessler przebywa na wakacjach, co chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych, ale nie przemilczała doniesień na swój temat. Restauratorka w zabawny sposób skomentowała medialne rewelacje na Instagramie.

„Bajka, wierszyk, rymowanki, kolorowe malowanki; Spekulacje, barwne treści; Lubią sobie coś popieścić; Wszystko wrzucić dziś do gara; I tak kręcić niczym czara; A ja na urlopie; Lekko pali w tym ukropie; Dementuję moi mili; Życzę wam tak pięknej chwili; TVN to mój domeczek…; Moje gniazdko i stołeczek; Moi ludzie, życie, praca; Moja frajda, wielka raca!; Całuję kochane portaliki…; Niech wam się robią wasze kliki” – czytamy pod nagraniem.

