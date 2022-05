Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Sławek sprawdza kartotekę Decybela

wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3417.?

Kasia odkrywa nawrót problemów psychicznych swojej uczennicy, kiedy podczas zajęć Kasia zauważa na nadgarstkach Wiki ślady po cięciach. Próbuje porozmawiać z dziewczyną, ale ta nie daje jej szansy. Kasia musi powiadomić Zimińską. Kiedy zjawia się wezwana matka Wiki okazuje się, że chora na bulimię dziewczyna jakiś czas temu przerwała terapię psychiatryczną. Nina całuje Decybela a Sławek odkrywa jego mroczną przeszłość. Zazdrosna Kalina mówi Ninie i Decybelowi, że są żałośni z tym obnoszeniem się z ich miłością. Na to Nina, przy wszystkich, namiętnie całuje swojego chłopaka. Tymczasem zaalarmowany anonimem Sławek sprawdza kartotekę Decybela i dowiaduje się, że chłopak miał zarzuty w sprawie upubliczniania treści pornograficznych. Olszewska walczy o Sylwka. Agnieszka przeżywa fakt, że rodzice Sylwka robią wszystko, żeby syn do nich wrócił. Jej zdaniem ojciec chłopaka nadal pije i przy najbliższej okazji znowu go pobije i upokorzy. Olszewska wygarnia Mazurkowi, że jest egoistą i chce, żeby jego syn miał równie gówniane życie, jak on. Sylwek jednak cały czas zdaje się wierzyć ojcu.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

