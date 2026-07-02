Sprawdzian z wieczorynek! 10 kadrów – rozpoznaj je! QUIZ
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Sprawdzian z wieczorynek! 10 kadrów – rozpoznaj je! QUIZ

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„Reksio”
„Reksio” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
Pamiętasz kultowe dobranocki i wieczorynki, które przez lata przyciągały przed telewizory całe rodziny? Czas sprawdzić, jak dobra jest twoja pamięć!

Przygotowaliśmy 10 kadrów z popularnych animacji i programów dla najmłodszych. Rozpoznasz wszystkie, czy niektóre z nich okażą się prawdziwym wyzwaniem? Przekonaj się i sprawdź swój wynik w naszym quizie!

Sprawdzian z wieczorynek! 10 kadrów – rozpoznaj tytuły!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Pszczółka Maja
  • Wiklinowa Zatoka

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Źródło: WPROST.pl