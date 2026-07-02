Polski serial powraca. To adaptacja bestsellerowych powieści

Klara i jej przyjaciele wracają i nie biorą jeńców. Już niebawem użytkownicy serwisu dowiedzą się, kto wyjdzie z tej życiowej walki z tarczą, a kto na tarczy. Emocji i dobrego humoru nie zabraknie.

Powraca polski serial HBO Max. Jest kolejna zapowiedź

Klara i jej przyjaciele wracają! Jest jeszcze słodziej, ale i jeszcze bardziej gorzko. Niespodziewanie w życiu i w mieszkaniu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, Władysław. W ślad za nim zjawia się też Aleks. Kochanek postawił wszystko na jedną kartę – miłość! W mieszkaniu i w życiu sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Klara – tak samo jak Gerard – nie ogarniają kuwety. Wyzwolony Wojciech rozpoczyna nowe życie. Pomaga mu w tym nowy ortopeda ze szpitala, Sebastian. Tymczasem Wronka rusza na poszukiwania wiecznie uciekającego szczęścia i… raka! Nadciąga prawdziwa rewolucja. A tam, gdzie rewolucja, są też i ofiary…

Zobaczcie kolejny teaser nadchodzącej polskiej produkcji HBO Max:

W serialu „Klara. Rewolucja” użytkownicy HBO Max ponownie zobaczą na ekranie Izabelę Kunę, Katarzynę Warnke, Adama Woronowicza, Piotra Adamczyka, Iwonę Bielską i Eryka Kulma. Do obsady dołączają Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Stefan Gorski, Pavlos Kourtidis, Janusz Chabior, Marta Malikowska, Magdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka.

Serial „Klara. Rewolucja” zadebiutuje na HBO Max już 7 sierpnia.

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