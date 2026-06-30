„Ranczo” odkrywa kolejne karty. Te aktorki namieszają w Wilkowyjach!

Fani „Rancza” dostali kolejny powód do radości. Twórcy długo wyczekiwanego serialu „Ranczo. Zemsta wiedźm” ujawnili nazwiska aktorek, które wcielą się w zupełnie nowe bohaterki.

Nowe wiedźmy namieszają w Wilkowyjach

Obsada „Rancza. Zemsty wiedźm” powiększyła się o kolejne znane nazwiska. Wśród nich znalazły się prawdziwe gwiazdy polskiego kina i teatru, a ich pojawienie się ma wywołać niemałe zamieszanie w Wilkowyjach. Już wiadomo, że w role tajemniczych wiedźm wcielą się Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg oraz siostry Karolina i Paulina Chapko.

Na ekranie zobaczymy również Annę Srokę-Hryń, Joannę Stanecką, Magdalenę Wróbel, Karolinę Poks i Monikę Pawlicką. Twórcy na razie nie zdradzają, kim dokładnie będą nowe bohaterki. Wiadomo jednak, że ich pojawienie się znacząco wpłynie na życie mieszkańców Wilkowyj i stanie się jednym z najważniejszych wątków nowego sezonu.

Sama Dorota Stalińska nie ukrywa, że propozycja udziału w kultowej produkcji była dla niej wyjątkowym wyróżnieniem. „Niezwykle ucieszyłam się z propozycji zagrania w »Ranczu« – nawet nie pytałam, kogo mam zagrać! Za mojej młodości mieliśmy takie seriale jak „Czterej pancerni i pies” czy „Stawka większa niż życie”. Dla mnie „Ranczo” jest właśnie takim pierwszym od kilkudziesięciu lat tytułem, który ogląda i kocha cała Polska – niezależnie od wieku, pochodzenia czy stopnia wrażliwośc” – przyznała Dorota Stalińska w rozmowie z TVP.

Do serialu „Ranczo” wracają też ulubieńcy widzów

Nowe postacie nie oznaczają pożegnania z bohaterami, których widzowie pokochali przez lata. W „Ranczu. Zemście wiedźm” ponownie zobaczymy Ilonę Ostrowską, Cezarego Żaka, Artura Barcisia, Martę Chodorowską, Grażynę Zielińską, Sylwestra Maciejewskiego, Bogdana Kalusa, Piotra Pręgowskiego, Violettę Arlak, Magdalenę Kutę, Martę Lipińską, Katarzynę Żak, Grzegorza Wonsa, Dorotę Chotecką oraz Magdę Waligórską.

Powrót dobrze znanych bohaterów w połączeniu z zupełnie nowymi twarzami ma sprawić, że kontynuacja kultowego serialu zaskoczy nawet najwierniejszych fanów.

Za reżyserię wszystkich odcinków ponownie odpowiada Wojciech Adamczyk, pracujący na podstawie scenariusza Andrzeja Grembowicza. Produkcję realizuje Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej, a producentami zewnętrznymi są Dorota Hawliczek i Maciej Strzembosz ze Studia A.

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