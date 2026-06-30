10 najlepszych ról Roberta Więckiewicza. Dziś uwielbiany aktor ma urodziny

Potrafi z jednakową wiarygodnością wcielać się w gangsterów, polityków, księży czy ludzi zmagających się z własnymi słabościami, udowadniając, że nie ma dla niego ról niemożliwych. 30 czerwca Robert Więckiewicz świętuje 59. urodziny.

Robert Więckiewicz. Mistrz niejednoznacznych bohaterów

Urodzony 30 czerwca 1967 roku w Nowej Rudzie Robert Więckiewicz od lat należy do ścisłej czołówki polskich aktorów filmowych i teatralnych. Największym atutem jego aktorstwa jest umiejętność tworzenia postaci wielowymiarowych, pełnych sprzeczności i emocjonalnej głębi.

Na przestrzeni kariery zbudował opinię aktora, który potrafi nadać autentyczność każdemu bohaterowi. Bez względu na to, czy gra przestępcę, polityka, duchownego czy człowieka pogrążonego w osobistym kryzysie, jego kreacje wyróżniają się intensywnością, precyzją i wiarygodnością. Krytycy od lat podkreślają, że potrafi budować napięcie bez przesadnych środków wyrazu, a wiele jego ról zapada w pamięć bardziej niż same historie opowiadane na ekranie.

Z okazji urodzin aktora warto przypomnieć produkcje, które najlepiej pokazują jego talent i niezwykłą wszechstronność.

Najważniejsze role Roberta Więckiewicza

„Różyczka”



W „Różyczce” stworzył jedną z najwyżej ocenianych kreacji w swojej karierze. Jako Roman Rożek pokazał bohatera chłodnego i bezwzględnego, ale jednocześnie pełnego wewnętrznych kompleksów i ukrytej wrażliwości. Dzięki temu postać zyskała tragiczny, bardzo ludzki wymiar.



„Wymyk”



W „Wymyku” wcielił się w Alfreda, człowieka sukcesu, którego pozornie uporządkowane życie zaczyna się rozpadać. To rola oparta na subtelnych emocjach, wyciszeniu i stopniowym odkrywaniu bezradności bohatera.



„W ciemności”



Ogromne uznanie przyniosła mu także rola Leopolda Sochy w „W ciemności” w reżyserii Agnieszki Holland. Więckiewicz z dużą subtelnością ukazał przemianę człowieka dalekiego od ideału, unikając prostych ocen i jednoznacznych interpretacji.



„Wałęsa. Człowiek z nadziei”



W filmie „Wałęsa. Człowiek z nadziei” zmierzył się z postacią Lecha Wałęsy. Zamiast skupiać się wyłącznie na odwzorowaniu znanej postaci historycznej, stworzył bohatera pełnego energii, emocji i ludzkich słabości.



„Pod Mocnym Aniołem”



Równie mocne wrażenie pozostawia jego kreacja w „Pod Mocnym Aniołem”. Jako pisarz walczący z alkoholizmem stworzył jedną z najbardziej przejmujących i wymagających psychologicznie ról w swojej karierze.



„Ziarno prawdy”



W kryminale „Ziarno prawdy” zagrał prokuratora Teodora Szackiego. Cyniczny, inteligentny i zmęczony życiem bohater doskonale wpisuje się w aktorski styl Więckiewicza, oparty na oszczędności środków i emocjonalnej wiarygodności.



„Vinci”



Nie sposób pominąć również „Vinci”, gdzie jako Cuma udowodnił, że świetnie odnajduje się także w kinie sensacyjnym z dużą dawką humoru. To jedna z jego najbardziej lubianych ról.



„Kler”



Ogromne emocje wzbudziła jego rola księdza Tadeusza Trybusa w filmie „Kler”. Bohater uwikłany w moralne i obyczajowe konflikty stał się jedną z najgłośniejszych postaci polskiego kina ostatnich lat.



„Ślepnąc od świateł”



W serialu „Ślepnąc od świateł” stworzył oszczędną, ale niezwykle intensywną kreację Jacka. Samą obecnością na ekranie budował atmosferę zagrożenia i doskonale wpisał się w mroczny klimat produkcji.



„Odwróceni”



Do najważniejszych telewizyjnych osiągnięć aktora należy także serial „Odwróceni”, w którym jako „Blacha” wykreował jedną z najbardziej pamiętnych postaci gangsterskich w historii polskiej telewizji. To właśnie ta rola znacząco umocniła jego pozycję jako aktora wybitnych, charakterystycznych kreacji. Czytaj też:

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