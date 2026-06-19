Thriller szpiegowski 10/10 wraca po dwóch latach. Ukochany aktor znów w grze

Mowa o „Agencji”, eleganckim i niezwykle klimatycznym thrillerze z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Produkcja zadebiutowała w 2024 roku i bardzo szybko zdobyła uznanie widzów szukających bardziej inteligentnego, realistycznego spojrzenia na świat wywiadu.

Za serial odpowiadają John-Henry Butterworth oraz Jez Butterworth, twórcy doskonale rozumiejący, jak budować napięcie i wielowarstwową narrację. „Agencja” jest amerykańską adaptacją cenionego francuskiego serialu „Le Bureau des Légendes”, który przez lata uchodził za jedną z najbardziej autentycznych opowieści o pracy agentów wywiadu.

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Historia koncentruje się na Martianie, tajnym agencie CIA, który po latach działania pod przykrywką otrzymuje rozkaz powrotu do londyńskiej centrali. Problem w tym, że przeszłość nie zamierza go zostawić w spokoju. Gdy na jego drodze ponownie pojawia się kobieta, którą kiedyś kochał i musiał porzucić w imię misji, dawne uczucia odżywają. Miłość zaczyna jednak kolidować z obowiązkami zawodowymi, a granica między prywatnym życiem a szpiegowską rzeczywistością szybko się zaciera.

Jednym z największych atutów serialu pozostaje obsada. Na ekranie oglądamy Michaela Fassbendera, któremu partnerują między innymi Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Richard Gere oraz Katherine Waterston.

Pierwszy sezon zebrał głównie pozytywne recenzje i został doceniony za dojrzałe podejście do gatunku. Krytycy zwracali uwagę przede wszystkim na świetnie wykreowaną atmosferę, wysoką jakość realizacji oraz umiejętne pokazanie ceny, jaką agenci płacą za życie w świecie kłamstw i tajemnic. Drugi sezon zapowiada się jeszcze bardziej intensywnie. Martian ponownie będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami własnych decyzji, a polityczne intrygi i niebezpieczne operacje mogą doprowadzić do wydarzeń, które na zawsze zmienią jego życie.

Serial „Agencja” już 22 czerwca doczeka się premiery drugiego sezonu na platformie SkyShowtime.

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