Ten 8-częściowy thriller szpiegowski to wciąż jeden z najlepszych tego gatunku

Serialomaniacy mogli w ostatnich latach odnotować prawdziwy „boom” produkcji z gatunku thrillerów szpiegowskich. Jednym z najlepiej ocenianych tytułów z tej półki jest bezsprzecznie kapitalne „Kulawe konie” z Garym Oldmanem.

Dzisiaj chcemy zaproponować wam jednak tytuł, który choć głośno ogłaszany i wyczekiwany – bo oparty na historii, którą znamy już z filmu z Bradem Pittem i Angeliną Jolie, nie zdobył wielkiej publiki. Warto jednak do niego wrócić, nie tylko dla wciągającej fabuły, ale też dla dwójki aktorów, którzy wcielili się w nim w główne role.

Serial, który mało kto widział, a warto. To prawdziwa perełka wśród szpiegowskich intryg

Twórcy serialu „Pan i Pani Smith” postanowili jednak nieco zabawić się głównym motywem i tutaj nie mamy do czynienia z małżeństwem, a z dwójką ludzi, którzy działając pod przykrywką, udają tę relację. Donald Glover i Maya Erskine grają „Johna” i „Jane” Smith, nieznajomych, którzy nic o sobie nie widzą, poza łączącą ich misją.

Serial dodatkowo jest bardzo zabawny, ponieważ „Pan i Pani Smith” nie są wyrafinowanymi szpiegami z wieloletnim stażem. Daleko im do umiejętności w stylu Jamesa Bonda i w rzeczywistości często improwizują. Ich misje owiane są sporą tajemnicą (nie jesteśmy nawet pewni, dla jakiej organizacji pracują). Na każdą z nich otrzymują instrukcje od anonimowego źródła w formie wiadomości tekstowych, a każdy z ośmiu odcinków pierwszego sezonu przedstawia inne zadanie do wykonania. Oglądając serial widz zastanawia się zatem, co ta dwójka ukrywa i czy rzeczywiście czyni dobro, wykonując swoje misje.

Oprócz Glovera i Erskine w serialu zagrali też między innymi Wagner Moura, znany z „Narcos”, Parker Posey z „Białego Lotosu”, Paul Dano z „Labiryntu” czy Michaela Coel z „Mogę cię zniszczyć”.

Cały, ośmioodcinkowy serial „Pan i Pani Smith” obejrzycie teraz na platformie Prime Video.

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