17 piosenek o ojcach, które wzruszą do łez. Idealna playlista na Dzień Ojca

Dzień Ojca ma w sobie coś z emocjonalnego rollercoastera. Jedni dzwonią z życzeniami, inni przewracają oczami, że niby niepotrzebnie, jeszcze inni wolą się zaszyć w pokoju i odpalić playlistę kawałków z czasów swojej młodości.

Playlista na Dzień Ojca

Cóż, relacje z ojcami rzadko są czarno-białe. Częściej przypominają miks miłości, czułości, szacunku, dystansu i rzeczy, o których nikt nie chce rozmawiać przy rodzinnym stole. Dlatego od lat powstają takie playlisty jak ta – pełne piosenek o ojcach, córkach, synach, stracie, miłości i całym tym emocjonalnym bałaganie, o którym mówi się właśnie od święta. Ten zestaw również jest taki: są tutaj pełne czułości ballady, będące hołdem dla ojca, który odszedł za wcześnie, są pełne czułości słowa ojców kierowane pod adresem córek i synów, ale są też utwory będące swego rodzaju rozrachunkiem z dzieciństwem, nie zawsze łatwym, nie zawsze sielskim i anielskim.

Znane i nieznane przeboje, których bohaterami są ojcowie

Paul Simon, „Father and Daughter”



Paul Simon napisał delikatną, pełną czułości piosenkę dla swojej córki Lulu, która od lat pojawia się na różnego rodzaju uroczystościach w tanecznych układach ojciec–córka.



Natalia Kukulska – Co powie tata



Absolutny hit z lat 80. śpiewany przez kilkunastoletnią Natalię. Lekka, niezwykle urocza piosenka o dziecięcym postrzeganiu ojca jako autorytetu, który zna odpowiedzi na wszystkie trudne pytania.



John Lennon w „Beautiful Boy (Darling Boy)”



John Lennon w „Beautiful Boy (Darling Boy)” stworzył jeden z najbardziej osobistych momentów swojej późnej twórczości, pisząc dla syna Seana. To utwór, który – jak zauważył Paul McCartney – należy do najpiękniejszych rzeczy, jakie Lennon zostawił po sobie.



Fasolki – Tato już lato – z wokalem ( karaoke )



Legendarna piosenka z programu „Tik-Tak”. Wesoła, wakacyjna opowieść o namawianiu zapracowanego taty na wspólny urlop i rzucenie miejskiego zgiełku.



Loretta Lynn – They Don‘t Make ‘em Like My Daddy Anymore



Loretta Lynn, która wielokrotnie podkreślała, że jest dumna z bycia córką górnika, w „They Don’t Make ‘Em Like My Daddy Anymore” wspomina swojego ojca z wyraźnym sentymentem i dumą, porównując go do współczesnych mężczyzn, którzy – w jej oczach – nie dorównują dawnym standardom.



Kasia Kowalska – Dla Taty



Poruszająca, bardzo osobista ballada z mocnym tekstem, ciepły utwór będący formą muzycznego hołdu dla zmarłego ojca artystki.



2Pac – Letter 2 My Unborn



2Pac w „Letter 2 My Unborn” kieruje słowa do dziecka, którego nigdy nie miał okazji poznać, tworząc jeden z najbardziej poruszających utworów w swoim katalogu.



Billy Joel – Lullabye (Goodnight, My Angel) (Official Video)



Billy Joel stworzył „Lullabye (Good Night My Angel)” jako kołysankę dla swojej córki Alexy Ray.



Will Smith – Just The Two Of Us (Official Video)



Will Smith w „Just the Two of Us” pokazuje ojcostwo w lekkim, ciepłym wydaniu, budując muzyczny obraz relacji z synem Treyem.



Natalie Cole & Nat King Cole – Unforgettable (Live 1992)



Są utwory, które działają jak emocjonalny powrót do przeszłości. Nat King Cole i Natalie Cole w „Unforgettable” tworzą jeden z najbardziej symbolicznych duetów rodzinnych w historii muzyki.



Lonestar – Mr. Mom



Lonestar w „Mr Mom” z humorem oddaje realia codziennego życia rodziców, doceniając zarówno mamy, jak i ojców przejmujących domowe obowiązki.



The Shires – Daddy‘s Little Girl



Kelly Clarkson w „Piece by Piece” sięga po bardzo osobiste doświadczenia związane z relacją z ojcem i własnym życiem rodzinnym, pokazując, jak silnie te więzi potrafią wpływać na decyzje podejmowane w dorosłym życiu.



Owl City – Not All Heroes Wear Capes



Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny - śpiewa Owl City w „Not All Heroes Wear Capes”. To hołd dla ojców, którzy nie potrzebują spektakularnych gestów, żeby być superbohaterami dla swoich dzieci.



Luther Vandross – Dance With My Father (Official Video)



Luther Vandross w „Dance With My Father” wraca do wspomnień o ojcu, którego stracił w dzieciństwie. To jedna z najbardziej emocjonalnych piosenek w historii R&B, nagrana przez artystę u schyłku jego życia.



Małe TGD – Dzień Taty



Nowoczesny, energetyczny utwór dziecięcego zespołu chrześcijańskiego, niesamowicie popularny, podziękowanie za ojcowskie wsparcie i „supermoce".



O.S.T.R – Synu



Utwór pisany z perspektywy listu ojca do syna, pokazuje bezgraniczną miłość ojcowską i lęki związane z wychowaniem nowego pokolenia.



Waglewski Fisz Emade – Ojciec



Spokojny, bardzo osobisty utwór o pożegnaniu i godzeniu się z przemijaniem. Mówi nie tylko o śmierci, ale i o relacji między pokoleniami, o pamięci oraz o tym, że najważniejsze rzeczy w życiu często wyrażają się w zwykłych gestach. Niesamowity utwór brzmi jak cichy, emocjonalny list ojca do syna.Czytaj też:

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