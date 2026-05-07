Ten kanał ma najwięcej dobrych kryminałów. Same polskie perełki

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale TVP ma całodobowy kanał streamingowy poświęcony wyłącznie polskim produkcjom kryminalnym. Trzeba przyznać, że zestaw seriali wygląda jak spełnienie marzeń każdego fana pościgów, śledztw i milicyjnych telefonów z numerem 07 na czele.

„07 zgłoś się”, „Glina” i „Pitbull” w jednym miejscu. Kanał dla fanów kryminałów

TVP „Kryminały” to bezpłatny kanał streamingowy z reklamami, dzięki któremu widzowie mogą oglądać seriale i programy przez całą dobę bez konieczności wykupywania abonamentu. W ramówce znalazły się zarówno kultowe klasyki z czasów PRL i lat 90., jak i nowoczesne produkcje sensacyjne. Kanał działa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Oferta kanału została podzielona na specjalne pasma tematyczne. Poranki wypełnia blok „Poranek w Sandomierzu”, w którym emitowane są klasyczne odcinki „Ojca Mateusza”. Z kolei przed południem widzowie mogą wrócić do początków „Komisarza Alexa” w paśmie „Detektyw na czterech łapach”.

W paśmie „Kryminalne zagadki” emitowane są również nowsze i bardziej współczesne produkcje sensacyjne. Na antenie można oglądać między innymi „Ekstradycję”, „Pitbulla”, „Glinę”, „Erynie”, „Profilerkę” oraz „Paradoks”. Weekendową ofertę uzupełnia dodatkowo blok „Klasyka zbrodni” oraz wieczorne pasma filmowe.

Nie zabrakło również miejsca dla legendarnych produkcji kryminalnych. W bloku „Stać, milicja!” pojawiają się takie tytuły jak „07 zgłoś się”, „Kapitan Sowa na tropie” czy „Przygody psa Cywila”. Człowiek nawet nie zauważa, kiedy zaczyna nostalgicznie tęsknić za serialem, w którym milicjant rozwiązuje sprawę przy pomocy notatnika i papierosa. Widzowie znajdą tam także magazyny kryminalne, w tym kultowe „997”.

TVP Kryminały — stare i nowe hity

„07 zgłoś się”



„07 zgłoś się” to serial o poruczniku Sławomirze Borewiczu z Komendy Stołecznej MO, emitowany w pięciu seriach od 1976 do 1989 roku. Każdy odcinek to osobne śledztwo – od zabójstw po afery dewizowe, przemyt i przestępczość zorganizowaną, często z udziałem „towarów luksusowych” PRL (waluty, złoto, dzieła sztuki). Serial łączył klasyczny kryminał, obyczaj (PRL-owska Warszawa, peerelowskie realia) i milicyjną propagandę, ale Borewicz jako ironiczny, nieco „zachodni” bohater zdobył autentyczny kultowy status.



„Przygody psa Cywila”



„Przygody psa Cywila” to z kolei kryminalno-komediowy serial, formalnie familijny, ale mocno osadzony w realiach milicyjnych śledztw przełomu lat 60. i 70. Fabuła startuje w ośrodku tresury psów MO: „nadmiarowy” szczeniak owczarka niemieckiego ma zostać uśpiony, ale ratuje go sierżant Walczak, który zaczyna go szkolić, a z czasem tworzy z nim słynny duet do zadań specjalnych.

Każdy odcinek pokazuje inną akcję – poszukiwanie zaginionych dzieci w Puszczy Białowieskiej, pościgi za złodziejami, zabezpieczanie akcji milicji – przy czym zawsze eksponuje się konkretną umiejętność psa: tropienie, obrona, praca w trudnym terenie. Serial łączy więc „milicyjny procedural” z ciepłą, trochę wzruszającą opowieścią o przyjaźni człowieka i zwierzęcia.



„Kapitan Sowa na tropie”



„Kapitan Sowa na tropie” to pierwszy polski serial kryminalny – czarno-biały, z połowy lat 60., z Wiesławem Gołasem jako sympatycznym kapitanem Tomaszem Sową z wydziału kryminalnego MO. Każdy odcinek to osobna sprawa: morderstwa, kradzieże, szantaże, przemyt, czasem w scenerii uniwersytetu, kurortu, cyrku czy „szacownej firmy”, więc widać całkiem szeroki przekrój ówczesnej Polski.

Serial jest ciekawym połączeniem kryminału i wczesnego Barei: Sowa jeździ radiowozem „Warszawą”, ma pomocnika Albina, obaj walczą z nałogiem palenia (gdy nie palą, chrupią miętówki), a jednocześnie bohater naprawdę ma instynkt detektywa i potrafi wyciągnąć kluczowy trop z pozornie błahych detali. Dziś „Kapitan Sowa…” jest traktowany jako kultowy prekursor całej linii seriali milicyjnych – od niego zaczyna się ekranowa moda na polskich śledczych.



„Profilerka”



Serial zadebiutował we wrześniu 2024 roku i szybko zdobył popularność wśród fanów gatunku. Produkcja opowiada historię Julii Wigier, wybitnej profilerki granej przez Wiktorię Gorodeckają. Bohaterka podczas urlopu na Pojezierzu Augustowskim zostaje wciągnięta w sprawę brutalnych morderstw. Partneruje jej komisarz Karol Nadzieja, którego gra Michał Czernecki. Śledczy zna Julię z wcześniejszej współpracy, co dodatkowo komplikuje relacje między bohaterami.



„Paradoks”



erial „Paradoks” to historia zbudowana wokół postaci inspektora Komendy Głównej Policji, Marka Kaszowskiego (Bogusław Linda) oraz podkomisarz Joanny Majewskiej (Anna Grycewicz) - funkcjonariuszki Biura Służby Wewnętrznej. Majewska zostaje skierowana do zespołu Kaszowskiego, aby przy okazji badania wybranych spraw kryminalnych przeprowadzić śledztwo dotyczące samego inspektora.

Każdy odcinek opisuje jedną, tajemniczą sprawę z niedalekiej przeszłości. Relacje dwójki głównych postaci ewoluują na przestrzeni serialu. Początkowo cechuje je wyraźna wzajemna niechęć, wynikająca zarówno z roli jaką pełni komisarz Majewska wobec Kaszowskiego, jaki i różnic charakterologicznych między nimi. Z czasem zaczynają nabierać do siebie wzajemnego szacunku, aby wreszcie obdarzyć się zaufaniem, a nawet szczerą, choć wciąż skrywaną sympatią.



„Glina”



„Glina” w reżyserii Władysława Pasikowskiego od lat uchodzi za jedną z najważniejszych polskich produkcji kryminalnych. Serial zdobył status kultowego dzięki brutalnemu realizmowi i świetnie napisanym postaciom.

Głównym bohaterem jest Andrzej Gajewski, oficer wydziału zabójstw grany przez Jerzego Radziwiłowicza. To policjant bezkompromisowy, uczciwy i całkowicie oddany pracy, przez co jego życie prywatne praktycznie się rozpadło. U boku Gajewskiego pojawiają się Jerzy grany przez Roberta Gonerę oraz młody policjant Artur, w którego wcielił się Maciej Stuhr. Serial pokazuje codzienność funkcjonariuszy wydziału zabójstw, którzy nieustannie mierzą się ze stresem, przemocą i moralnymi dylematami.

Po 17 latach od premiery drugiego sezonu produkcja doczekała się kontynuacji zatytułowanej „Glina. Nowy rozdział”. Nowa odsłona zadebiutowała jesienią 2025 roku.



„Ekstradycja”



Zdolny, chociaż nie pozbawiony wad, komisarz Olgierd Halski prowadzi nieustępliwą walkę z warszawskim podziemiem gangsterskim. Tropi handlarzy narkotyków, zwalcza grupy terroryzujące staromiejskich restauratorów. Wreszcie, gdy w krajobrazie przestępczego świata pojawia się rosyjska mafia, wypowiada jej wojnę. Kwestią czasu okazują się konsekwencje osobiste działań komisarza. Piękna i bezwzględna Nadieżda robi wszystko, by udaremnić niekonwencjonalne, krzyżujące jej plany operacje Halskiego. Jednak bez rezultatu. Płoną przemycane przez mafię narkotyki. Tym samym znika też dowód rzeczowy skutecznej akcji policji. Zwolniony z pracy Halski pojawia się w szeregach Biura Ochrony Rządu. Szybko odkrywa gigantyczną aferę korupcyjną, w którą zamieszane są prominentne osobistości życia publicznego. Jego bliskim znowu zaczyna zagrażać niebezpieczeństwo.



„PitBull”



Mroczny świat zbrodni: morderstwa, haracze, narkotyki, porwania. Tu nie obowiązują żadne reguły. Praca w tym świecie sprawia, że policjanci są cyniczni i bezwzględni. Dzieli ich od przestępców cienka linia - czy któryś ją przekroczy? Głównymi bohaterami są oficerowie z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Policji. Akcja serialu jest rozwinięciem wątków, które pojawiają się w filmie fabularnym. Przedstawia w realistyczny sposób brutalny i mroczny świat zbrodni, z którym się na co dzień stykają się funkcjonariusze. Zajmują się nie tylko tropieniem morderców. Walczą z haraczami, porwaniami, handlem narkotykami.



„Ojciec Mateusz”



Akcja serialu rozgrywa się w Sandomierzu i jego okolicach. Każdy z odcinków opowiada odrębną historię. Powracający z misji na Białorusi ksiądz Mateusz (Artur Żmijewski) zostaje wezwany przez biskupa (Sławomir Orzechowski). Na spotkaniu w kurii dowiaduje się, że obejmie probostwo w niewielkiej miejscowej parafii. Na pierwszej mszy odprawianej przez Mateusza poznajemy barwne grono jego parafian. Jest wśród nich jego gospodyni Natalia (Kinga Preis), Piotr – kościelny i organista w jednej osobie (Łukasz Lewandowski) i policjant Nocul (Michał Piela). Gdy niezwykły detektywistyczny talent nowego proboszcza ujawni się, aspirant Nocul stanie się częstym gościem na plebanii.



„Komisarz Alex”



„Komisarz Alex” to wartka akcja i trzymająca w napięciu opowieść rozgrywana w najciekawszych miejscach Łodzi. Jej integralnym, jeśli nie najważniejszym elementem są emocje wynikające z relacji policyjnego psa Alexa z zespołem detektywów, walczących z różnymi obliczami przestępczości. Alex dzięki swoim niezwykłym, niemal ludzkim cechom, zyskał zaufanie partnerów w pracy.



„Erynie”



Pasjonujący serial na podstawie kultowych kryminałów Marka Krajewskiego. Marcin Dorociński wciela się w komisarza Edwarda Popielskiego, prześladowcę lwowskich kryminalistów, który w śledztwach posługuje się wybitnym intelektem, potężną siłą mięśni i epileptycznymi wizjami. "Łyssy" z powodu padaczki wywoływanej przez światło chroni się za przyciemnianymi okularami i żyje po zmroku. Jego naturalnym środowiskiem są mroczne zaułki, całonocne knajpy i burdele. Surrealistyczny klimat międzywojennego Lwowa, w którym obok siebie żyją rzezimieszki, prostytutki, narkomani, zboczeńcy, arystokraci, niepiśmienni chłopi, cyrkowe dziwolągi, Polacy, Żydzi i Ukraińcy.



„Krucjata”



„Krucjata” to mroczny, polski serial kryminalny, który zyskał dużą popularność dzięki brutalnym sprawom śledczym i gęstej atmosferze współczesnej Warszawy.



„Archiwista”



Głównym bohaterem serialu jest Henryk Mikos, emerytowany pracownik policyjnego archiwum. Mężczyzna od lat analizuje stare akta i próbuje rozwiązywać dawno umorzone sprawy. Jego życie zmienia się, gdy do archiwum trafia młoda policjantka Zuza Wasiluk. Początkowo uważa Henryka za ekscentryka, ale szybko odkrywa, że starszy archiwista ma niezwykły talent do tropienia przestępców. Wspólnie zaczynają prowadzić prywatne śledztwa, a do ich zespołu dołącza także policjant Tomasz Stachura, który skrycie podkochuje się w Zuzie.



„Prokurator”



„Prokurator” to dziesięcioodcinkowy serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się we współczesnej Warszawie. Produkcja szybko zdobyła uznanie widzów dzięki nietypowemu klimatowi i wyrazistym bohaterom. Główną postacią jest Kazimierz Proch grany przez Jacka Komana. To doświadczony, opanowany prokurator z tajemniczą przeszłością, który słucha muzyki na starym walkmanie i stroni od zbędnych emocji. Jego partnerem zostaje energiczny komisarz Witold Kielak, w którego wciela się Wojciech Zieliński.

Każdy odcinek skupia się na osobnym śledztwie, ale przez cały sezon przewija się także osobisty wątek dotyczący rodzinnej tajemnicy Procha. Scenariusz do serialu stworzyli bracia Zygmunt i Wojciech Miłoszewscy.



„Oficerowie”



„Oficerowie” to serial sensacyjny, który widzów wciąga przede wszystkim skomplikowaną intrygą i psychologicznymi pułapkami. Punktem zapalnym okazuje się tajemniczy transfer dwustu milionów euro. W tle pojawia się także śmierć młodej aktorki, która uruchamia lawinę kolejnych wydarzeń i prowadzi śledczych do Berlina.

To właśnie tam bohaterowie trafiają w sam środek skomplikowanej gry pełnej niedopowiedzeń, fałszywych tropów i nieoczekiwanych odkryć. Serial od początku buduje atmosferę niepewności, w której praktycznie każdy może mieć coś do ukrycia. Czyli klasyczny świat służb specjalnych: im mniej wiadomo, tym bardziej wiadomo, że będzie źle.

