Od 2022 roku ten serial oglądają wszyscy. Mamy zapowiedź finału

Historia serialu "The Bear" zaczyna się w 2022 roku. Pierwszy sezon został wyróżniony wieloma nagrodami, w tym otrzymał tytuł Programu Telewizyjnego Roku Amerykańskiego Instytutu Filmowego, a także nagrody Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, Film Independent Spirit Award oraz ACE Eddie Award przyznawaną przez Stowarzyszenie Amerykańskich Montażystów (American Cinema Editors). Jeremy Allen White zdobył także nagrodę Złotego Globu, Gildii Aktorów Ekranowych i Critics’ Choice dla najlepszego aktora w serialu komediowym. Serial był również w czołówce wielu polskich rankingów na najlepszy serial 2022 roku. Sukcesy tego typu powtórzyły kolejne odsłony serii. Teraz nadchodzi zakończenie tej historii.

Hit powraca. To ten serial oglądają wszyscy od 2022 roku

Informacja o dacie premiery 5. sezonu "The Bear" pojawiła się po niespodziewanej premierze retrospektywnego odcinka „Gary”, który współtworzyli i napisali Ebon Moss-Bachrach oraz Jon Bernthal. Odcinek śledzi losy Richiego (Moss-Bachrach) i Micheala (Bernthal) podczas służbowego wyjazdu do Gary w stanie Indiana. Fani mogą znaleźć odcinek, wpisując „Gary” w wyszukiwarce Disney+.

W nowym sezonie Sydney (Ayo Edebiri), Richie i Natalie „Sugar” (Abby Elliott) odkrywają, że Carmy (Jeremy Allen White) porzucił branżę gastronomiczną, pozostawiając restaurację w ich rękach. Bez pieniędzy, w obliczu groźby sprzedaży lokalu i nadciągającej ulewy, nowi partnerzy muszą zjednoczyć siły z resztą zespołu, by przygotować ostatni serwis – mając nadzieję, że przyniesie im ona upragnioną gwiazdkę Michelin. Ostatecznie przekonują się, że to, co czyni restaurację „idealną”, to nie jedzenie, lecz ludzie.

W półgodzinnym serialu występują również: Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas i Matty Matheson, a Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter oraz Jamie Lee Curtis pojawiają się w rolach powracających.

Piąty i zarazem finałowy sezon „The Bear” zadebiutuje 26 czerwca, wyłącznie w Disney+.

Czytaj też:

Dziś lawina premier od Netflix! Wpadła skandynawska perełka i brytyjski miniserialCzytaj też:

Najlepszy serial, jaki w życiu widziałem. Powala widzów na łopatki