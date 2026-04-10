Ten serial jest jak „Breaking Bad” okraszone skandynawskim klimatem. Perełka Prime Video

„Temple” to brytyjski dramat kryminalny z 2019 roku o tematyce medycznej, którego głównym bohaterem jest chirurg, prowadzący nielegalną klinikę medyczną w labiryncie opuszczonych tuneli pod londyńską stacją metra Temple – stąd tytuł serialu. Produkcja oparta jest na norweskim dramacie „Valkyrien. Klinika przetrwania”, dlatego ma w sobie nieco skandynawskiego klimatu, „przemyconego” z oryginału.

Brytyjski serial na wzór skandynawskiej perełki. Prime Video ma nowy hit

Daniel Milton (Mark Strong) jest utalentowanym i odnoszącym sukcesy chirurgiem, którego wygodną egzystencję przerywa prywatna tragedia. Mężczyzna łączy siły z młodym i obrotnym mężczyzną o imieniu Lee (Daniel Mays) i w podziemiach Londynu zakłada przychodnię. Pomocy mogą tam szukać ludzie, którzy nie mogą pozwolić sobie na kontakt z publiczną służbą zdrowia – kryminaliści, nielegalni imigranci i wszelkiego rodzaju jednostki wyrzucone poza system czy po prostu dziwacy. Do Daniela i Leeszybko dołączają badaczka Anna (Carice van Houten) oraz drobny złodziejaszek Jamie (Tobi King Bakare). Lekarz musi dołożyć wszelkich starań, żeby sprawnie zarządzać swoim nieoczywistym zespołem, nielegalną kliniką oraz coraz bardziej nieprzewidywalną klientelą.

W obsadzie serialu pojawili się:

Mark Strong jako Daniel Milton

Daniel Mays jako Lee Simmons

Carice van Houten jako Anna Willems

Catherine McCormack jako Beth Milton

Lily Newmark jako Eve Milton

Tobi King Bakare jako Jamie Harris

Wunmi Mosaku jako Mercy King

Craig Parkinson jako Keith Sullivan

Chloe Pirrie jako inspektor Karen Hall

Ryan McKen jako inspektor Rob Moloney

Siena Kelly jako Michelle Wilson

Claire Rushbrook jako Gloria Wilson

„Temple” liczy dwa sezony (pierwszy ma 8 odcinków, drugi 7). Wszystkie epizody w Polsce obejrzeć można na platformie Prime Video.

