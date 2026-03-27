Finałowy odcinek serialu, o którym mówi cały świat, już w sieci! To fenomen tego roku

Wszyscy na TikToku, Youtube i Instagramie mówią o tym serialu. Począwszy od kontrowersji, związanych z tym, ile on ma wspólnego z rzeczywistością, po naśladowanie trendów, jakie popatrują w nim ludzie na całym świecie. Dzisiaj finał ma "Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette", który od czasu premiery na Disney+ nie schodzi z list najchętniej oglądanych w tym roku seriali.

9-odcinkowy hit tego roku już w całości w sieci! Mówi o nim cały świat

Widzowie mogą już w pełni zanurzyć się w świat jednego z najbardziej medialnych romansów USA, który nawet po latach porusza cały świat. Wszystkie dziewięć odcinków popularnego serialu jest dostępnych na platformie Disney+.

„Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” przybliża jeden z najbardziej medialnych i fascynujących romansów XX wieku – burzliwą relację i małżeństwo bożyszcza Ameryki Johna F. Kennedy’ego Jr. wraz z członkinią zespołu domu mody Calvina Kleina – Carolyn Bessette. Dorastający w blasku fleszy John oraz ambitna i niezależna, o niepowtarzalnym stylu Carolyn stworzyli związek, który od samego początku rozkwitał w blasku fleszy. Ich historia to dowód na to, jak życie pod ciągłym nadzorem mediów potrafi przerodzić się w prawdziwą narodową obsesję.

To kolejny serial pod skrzydłami Ryana Murphy'ego, twórcy tak głośnych tytułów (także masy na faktach), jak antologie „Potwory”, „American Crime Story” czy „American Horror Story”, a także „Konflikt”, „Pose”, „Hollywood”, „Ratched” oraz „Wybory Paytona Hobarta”.

W głównych rolach występują Paul Anthony Kelly i Sarah Pidgeon. W pozostałych rolach występują: Grace Gummer (Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) oraz Constance Zimmer (Ann Marie Messina).

