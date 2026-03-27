Netflix i HBO Max dziś z nowymi tytułami. Jedna premiera przebija wszystko inne!

W piątek na Netflix i HBO Max w sumie znajdziemy aż dziewięć premierowych tytułów. Wśród nich wybijają się szczególnie nowy serialowy thriller oraz film, który w 2025 roku podbił kina — między innymi za sprawą znakomitej obsady z Margot Robbie i Colinem Farrellem na czele. To jednak nie jedyna ubiegłoroczna produkcja kinowa, która właśnie trafia do streamingu. W ofercie znajdzie się także kilka klasyków. Pełną listę prezentujemy poniżej.

4 hity na Netflix i 5 perełek na HBO Max. To wszystko od dziś w streamingu

„Rounders” (Netflix)



Nowy Jork, czasy dzisiejsze. Student prawa Mike McDermott (Matt Damon) jest „rounderem” – hazardzistą grającym w pokera. W świat hazardu wprowadza go Joey Knish (John Turturro). Czas wolny Mike spędza z Jo (Gretchen Mol) – swoją dziewczyną i koleżanką ze studiów, która nalega, żeby porzucił karty. Jo wolałaby, żeby Mike umiejętność „czytania” z ludzkich twarzy, nabytą i doskonaloną przy pokerowym stoliku, wykorzystywał raczej na sali sądowej. Mike uważa z kolei, że studia prawnicze otwierają przed nim wprawdzie interesujące perspektywy na przyszłość, ale nie ma w nich tego dreszczyku emocji, jaki niosą z sobą partyjki pokera w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach w domach hazardu. Toteż, kiedy trafi mu się okazja przeżycia naprawdę ekscytujących chwil podczas kolejnych gier, skwapliwie z niej skorzysta...



„Żegnajcie, laleczki” (Netflix)



Kiedy dwie przyjaciółki wynajmują przez przypadek zarezerwowane dla kogoś innego auto, ruszają za nimi nieudolni przestępcy chcący odzyskać zawartość bagażnika.



„Jeździec bez głowy” (Netflix)



Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.



„53 niedziele” (Netflix)



Trójka rodzeństwa spotyka się, by postanowić, co zrobić z 86-letnim ojcem, który zaczyna zachowywać się w bardzo dziwny sposób. Czy powinni przenieść go do domu opieki? A może tata zamieszka z jednym z nich? Miłe rodzinne spotkanie szybko przeradza się w zabawną i pełną niespodzianek sytuację, która szybko kompletnie wymyka się spod kontroli.



„Przywileje” (HBO Max)



Licząc na ostatnią szansę odkupienia, młody więzień podejmuje pracę w luksusowym paryskim hotelu.



„Wielka, odważna, piękna podróż” (HBO Max)



A co by było, gdybyś mógł otworzyć drzwi i przejść przez nie, by jeszcze raz przeżyć przełomowy moment ze swojej przeszłości?



„Czarne bractwo. BlacKkKlansman” (HBO Max)



Kolorado Springs, lata 70. Afroamerykański policjant i jego kolega prowadzą tajną operację mającą na celu infiltrację Ku Klux Klanu.



„Ostatnia batalia Ellen Cole” (HBO Max)



Złowrogi deweloper dostaje nauczkę, gdy próbuje zastraszyć 80‑letnią wdowę, by porzuciła swoje ranczo w Montanie.



„W ogniu pasji” (HBO Max)



Portret siły O'Leary'ego, który walczy o życie i odkrywa, czym naprawdę jest żyć - dzięki wsparciu bliskich, medyków i bohaterów społeczności.

