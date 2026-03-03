Choroba dzieci i 16 metrów nadziei. Najmocniejszy odcinek „Nasz Nowy Dom”?

Teraz ich historia stanie się częścią 26. sezonu programu „Nasz Nowy Dom”, który wraca na antenę 5 marca o godz. 21.30.

26. sezon „Nasz Nowy Dom”. Realna pomoc i jeszcze więcej solidarności

„Nasz Nowy Dom” od lat pozostaje jedynym w Polsce formatem, który nie ogranicza się do telewizyjnych wzruszeń. Tu za deklaracjami idą konkretne działania. Pod hasłem „wspólnie robimy dobro” ekipa wyremontowała już 360 domów i mieszkań w całym kraju, przywracając rodzinom poczucie bezpieczeństwa i godności.

Nowa odsłona programu ma być jeszcze bliżej ludzi. Twórcy zapowiadają większe zaangażowanie lokalnych społeczności i pokazanie, jak wiele może zmienić zwykła, sąsiedzka solidarność. Po raz pierwszy realny głos zyskają także widzowie. Pytania zbierane w mediach społecznościowych będą omawiane zarówno na antenie, jak i w oficjalnych kanałach programu.

Widzowie zajrzą też za kulisy realizacji. Kamera pokaże nie tylko efekt „przed i po”, lecz także napięcie, zmęczenie i emocje towarzyszące ekipie w trakcie pracy. Będzie więcej backstage’u, więcej prawdy o tym, jak powstają odcinki, i więcej momentów, w których radość miesza się ze wzruszeniem.

„Każda z tych historii pozostanie we mnie na zawsze”

Program prowadzi Elżbieta Romanowska, a wspiera ją sprawdzony zespół: architekci Maciej Pertkiewicz, Marta Kołdej i Jakub Babik, kierownicy budowy Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak oraz Darek „Stolarz” Wardziak.

„Każda z tych historii pozostanie we mnie na zawsze” – mówi Ela Romanowska przed startem nowego sezonu. „Spotykam ludzi, którzy mimo niewyobrażalnego bólu wciąż potrafią kochać, walczyć i wierzyć, że jutro może być lepsze – i to oni uczą mnie najwięcej o życiu. Wchodząc do ich domów widzę bezradność i ciszę, a kilka dni później – nadzieję, godność i łzy wzruszenia, których nie da się zapomnieć. Bo kiedy naprawdę wspólnie robimy dobro, dzieją się rzeczy, które przywracają wiarę w drugiego człowieka”.

Mińce. Choroba, która zmieniła wszystko

Pierwszy odcinek nowego sezonu przeniesie widzów do miejscowości Mińce w województwie podlaskim. To tam mieszka pani Ula z mężem Arkadiuszem i dziećmi. Ich marzenie było proste: zamieszkać w domu podarowanym przez mamę i stworzyć w nim bezpieczną przystań dla rodziny.

Plany brutalnie zweryfikowało życie. Najpierw zachorował synek Borys, potem córka Blanka. Kolejne badania, pobyty w szpitalach i nieprzespane noce stały się codziennością. W końcu padła diagnoza: zespół włosowo-wątrobowo-jelitowy, niezwykle rzadka choroba genetyczna.

Dla dzieci oznacza to nocne kroplówki i żywienie pozajelitowe. Nigdy nie poznają smaku domowego ciasta czy owoców, a nawet zwykła infekcja może stanowić dla nich śmiertelne zagrożenie. Każdy dzień to czujność i strach.

W tej sytuacji remont domu stał się niemożliwy. Wszystkie środki pochłania leczenie. Rodzina zamieszkała w 16-metrowym pokoju w domu brata pani Uli. Udało się odłożyć pieniądze na nowy dach, ale w nieocieplonym budynku wciąż straszą puste ściany, a w części pomieszczeń nie ma nawet podłogi.

Gdy ekipa programu pojawia się w Mińcach, podlaski klimat udziela się także prowadzącej. Elżbieta Romanowska postanawia zintegrować sąsiadów i zachęcić ich do wspólnego działania. Bo w tym sezonie jeszcze wyraźniej wybrzmi to, co w tym formacie najważniejsze: że razem można więcej.

Premiera 26. sezonu „Nasz Nowy Dom” już 5 marca o godz. 21.30.

